حجت از سازمان میراث فرهنگی رفت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز (پنج شنبه دهم بهمن ماه) پس از موافقت رئیس جمهور با درخواست استعفای محمد علی نجفی از سازمان میراث فرهنگی و منصوب شدن مسعود سلطانی فر به سمت ریاست این سازمان، مهدی حجت نیز بعد از ظهر پنج شنبه تمامی وسایل خود را از دفترش در سازمان میراث فرهنگی جمع کرد و از این سازمان رفت. او شهریور ماه به سازمان میراث فرهنگی آمده بود.

مهدی حجت معمار ایرانی و قائم مقام و معاون میراث فرهنگی ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (محمد علی نجفی) است. او از رؤسای اسبق و بنیانگذاران سازمان میراث فرهنگی بوده است و همیشه در سخنرانی های خود عنوان می کرد که من حق پدری به گردن سازمان میراث فرهنگی دارم.

از روز گذشته که خبر قطعی شدن استعفای نجفی در میان کارکنان سازمان میراث فرهنگی پیچیده بود، نگرانی های زیادی در میان تمامی فعالان، کارشناسان و کارکنان سازمان میراث فرهنگی بوجود آمده و همه را نگران اوضاع میراث فرهنگی کشور کرده است.