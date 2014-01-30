جریانی پنهان در جدا شدن بازیکنان استقلال نقش دارد/ برخی نمی خواهند نتیجه بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نوعی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کرمان اظهارداشت: کسانی هستند که نمی خواهند استقلال موفق شود و به این تیم و هوادارانش ضربه می زنند.

قلعه نوعی با عرض تسلیت به خانواده های محمدی مربی سابق مس و رشیدی گزارشگر کرمانی گفت این دو بزرگوار انسان های مخلصی بودند.

وی ادامه داد: با مرحوم مهدی محمدی در زمان حضورم در مس همکار بودم و او فردی آرام با روحی بزرگ بود که از دست دادن او جای تاسف دارد.

قلعه نوعی در خصوص بازی فردای تیمش در مقابل مس اظهار داشت: شرایط دو تیم متفاوت است و این بازی برای دو تیم حساس است از آن لحاظ که مس برای بقا می جنگد و ما برای حفظ شرایطمان در جدول نیاز به سه امتیاز بازی فردا داریم.

وی ادامه داد: مس تیم خوبی است و جایگاه مس نباید در انتهای جدول باشد.

دوست دارم تیموریان بماند

سرمربی استقلال با اظهار نگرانی از وضعیت چمن ورزشگاه باهنر گفت: امیدوارم مسئولان هیات فوتبال تدبیری اندیشیده باشند تا زمین شرایط مساعدی برای بازی فردا داشته باشد.

وی ادامه داد: با شناختی که از بوناچیچ دارم می دانم سبک بازی تیم های او هم بازی روی زمین است و با این وجود امیدوارم فردا کیفیت زمین مطلوب باشد تا بازی خوبی از دو تیم شاهد باشیم.

قلعه نوعی در خصوص جدایی بازیکنان اصلی و شرایط تیمش اذعان داشت: باید از بازیکنانی که در حال حاضر در تیم هستند تشکر کنم و این بچه ها مانند سرباز برای استقلال تلاش می کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: با جدایی این بازیکنان شرایط خوبی برای ما مهیا نیست ولی خدا کمک کرده که در این شرایط نا مناسب و در این زمین های بی کیفیت و همچنین با فاصله زمانی کم بین بازی ها و با توجه به اینکه فشار زیادی روی بازیکنان وجود دارد نتایج قابل قبولی کسب کنیم.

سرمربی استقلال همچنین در خصوص جدایی تیموریان از جمع آبی پوشان گفت: آندو برای ما بازیکنی ارزشی، اخلاقی ، فنی است و حضور او در میدان وزنه ای برای استقلال است.

قلعه نوعی با اشاره به اینکه گروهی نمی خواهند استقلال نتیجه بگیرد افزود: تیموریان را اذیت کردند و او را از نظر روحی روانی تحت فشار قرار دادند و این گروه که این حرکات را انجام می دهند دوست ندارند استقلال نتیجه بگیرد.

سرمربی آبی پوشان با ابراز امیدواری از بازگشت آندو به جمع تیمش گفت: دوست دارم تیموریان برگردد زیرا او بازیکنی است که خیلی می تواند به ما کمک کند.

قلعه نوعی در خصوص چگونگی قرار داد بازیکنان استقلال و فسخ این قرارداد ها و پیوستن آنها به تیم های دیگر خاطرنشان کرد: با درایت فتح الله زاده توانستیم بازیکنانی بزرگ در ابتدای فصل بگیریم ولی چون تیم استقلال پولی نداشت مجبور شد به نحوی خاص قرار دادها را تنظیم کند.

دو نوبته شدن نقل و انتقالات به استقلال ضربه زد

وی تصریح کرد: بزرگترین مشکل ما که از آن بسیار ضربه خوردیم زمان نقل و انتقلات بود که در دو نوبت اجرا شد و اگر یک نوبت بود من تکلیف خودم را می دانستم و ایراد اصلی که تیم را به این وضع کشید همین دو زمان بودن نقل و انتقلات بود.

وی همچنین ادامه داد: همین که مدیر عامل تیم توانسته این بازیکنان را تا نیم فصل نگه دارد کار بزرگی انجام داده است.

وی با انتقاد از اینکه چرا بازیکنان جدا شده از استقلال به تیم هایی رفته اند که در جام باشگاه های آسیا حضور ندارند و جز بالا نشینان لیگ آن کشور نیستند به جریانی پنهان و پشت پرده اشاره کرد و گفت: برای من واقعا جای سوال است که بازیکن ملی و با سطح بالا چرا تیم های صدر نشین را رها می کنند و به تیم های پایین جدول می روند.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا منظورش از جریان پشت پرده فدراسیون است گفت: من از کسی نام نمی برم و مردم همه چیز را می بینند و متوجه می شوند و توکل به خدا می کنیم.

قلعه نوعی در خصوص اینکه فتح الله زاده بیان کرده در نیم فصل 16 میلیارد تومان هزینه کرده اظهار داشت: این پول بودجه و تعهدات باشگاه در نیم فصل بوده است و ما علاوه بر اینکه قبل از شروع مسابقات باید یارگیری کنیم باید خوب تمرین کنیم بدنسازی مناسبی انجام دهیم که تمام این مسایل هزینه بر است.

وزراتخانه سهم بودجه خود را نداده است

وی با اشاره به اوضاع نا مناسب مالی باشگاه گفت: طبق مصوبات انجام گرفته باشگاه باید 50 درصد هزینه هایش از درآمد زایی خود باشگاه باشد و 50 درصد هم وزارتخانه کمک کند که 50 درصد باشگاه از طریق درآمدزایی تامین شده ولی 50 درصد وزرات ورزش با توجه به تغییر دولت و مشکلات اقتصادی کشور هنوز تامین نشده است.

قلعه نوعی در خصوص 18 تیمی شدن لیگ اذعان داشت باید از دو دیدگاه به این موضوع نگاه کنیم یک دیدگاه کیفی و دیدگاه دیگر کمی است.

وی ادامه داد از نظر کیفی ما فقط یک زمین آزادی داریم ولی از نظر کمی با توجه به اینکه کشورمان چهار فصل است خوب است که از نقاط مختلف تیم داشته باشیم که به نظرم جای تیمی از مشهد و مازندران در لیگ خالی است.

سرمربی استقلال با انتقاد از وضع زمین های مسابقه گفت: ما نباید دغدغه زمین داشته باشیم و باید زمین های مطلوبی در اختیار داشته باشیم.

در کرمان به آرامش رسیدم

وی ادامه داد: امیدوارم دولت آقای روحانی به مساله سخت افزاری فوتبال توجه داشته باشد و اگر این موضوع حل شود قول می دهم فوتبالمان جز 20 کشور برتر دنیا باشد.

امیر قلعه نوعی در پاسخ به مصدومان و محرومان تیمش گفت از من بپرسید چه کسانی را در اختیار داری ، وی ادامه داد: تیموریان، جمشیدیان، اولادی، حیدری را در اختیار نداریم.

سرمربی سابق مس کرمان با تشکر از این باشگاه و مردم کرمان یاد آور شد وقتی از تیم ملی آمدم شرایط خوبی نداشتم و از چند تیم پیشنهاد داشتم ولی زمانی که برای آمدن به کرمان استخاره کردم خوب آمد.

وی ادامه داد: کرمان جایی بود که من آرامش پیدا کردم و توانستم خودم را احیا کنم و حیات مربیگری من دوباره از کرمان شروع شد و من واقعا مدیون این شهر و مردمانش هستم.