برای انتخاب ترکیب 11 نفره با مشکل مواجه ایم/ آخرین فرصت مس کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه لوکا بوناچیچ سرمربی تیم مس کرمان پیش از بازی تیمش مقابل استقلال در میان خبرنگاران اظهار داشت: شرایطمان سخت است و جدا از بازیکنان مصدومی که داشتیم در تمرین دیروز کریم اسلامی هم مصدوم شد و در بازی فردا او ،شیث رضایی و حسن زاده را در اختیار نداریم.

وی ادامه داد: استقلال هم مشکلاتی شبیه ما دارد ولی به هر حال استقلال ، استقلال است.

بوناچیچ اذعان داشت: برای ترکیب 11 نفره فردا باید خیلی فکر کنیم زیرا دستمان در انتخاب نفرات بسته است.

سرمربی مس کرمان تصریح کرد: هر بازی که انجام می دهیم حکم فینال را برای ما دارد و باید برنده از زمین خارج شویم.

وی ادامه داد: امیدوارم بازیکنان نسبت به بازی با نفت بازی بهتری انجام دهند.

بوناچیچ در خصوص اینکه استقلال خیلی از نفرات خود را همراه ندارد گفت: استقلال با هر ترکیبی که وارد میدان شود باز هم استقلال است و صاحب یک مربی خوب است و فردا هرگونه تلاشی می کنند تا پیروز از میدان خارج شوند.

وی ادامه داد: نباید به فکر این باشیم که استقلال بازیکنانش را در اختیار ندارد و می توانیم این تیم را ببریم.

لوکا تصریح کرد: من به عنوان یک مربی به دنبال راهکار هستم تا موفق شویم و این بازی مبارزه بین صدر و قعر جدول است.

سرمربی مس کرمان در خصوص اینکه شیث رضایی از نیم فصل به تیم اضافه شده و اکثر بازی ها مصدوم بوده گفت: در زمانی که شیث به تیم اضافه شده من نبودم ولی به نظر من اگر شیث در شرایط ایده آل باشد می تواند به تیم کمک کند.

وی ادامه داد: او از من خواسته تا نزد دکتر خودش در تهران برود و من هم اجازه دادم چون حضورش به ما کمکی نمی کرد و امیدوارم هرچه زوتر مصدومیتش برطرف شود ولی مطمین نیستم اگر هم مصدومیتش برطرف شود بتواند به تیم کمک کند چون از نظر بدنی مشکل دارد.

لوکا بوناچیچ در خصوص اینکه در اولین حضورش در مس از تیم های پایه بازیکن اضافه کرد و چرا الان این کار را نمی کند گفت: اکنون هم دوست دارم بازیکنانی از تیم های امید و جوانان به تیم اضافه کنم و حتی دو بازیکن هم انتخاب کردم ولی به ما اعلام کردند نمی توان کارت بازی برای آنها صادر کرد.

وی با انتقاد از این موضوع اضافه کرد: ما فقط یک جای خالی داریم که آن هم می توانیم بازیکن خارجی به تیم بیاوریم.

بوناچیچ با اشاره به اینکه استقلال از روی ضربه های شروع مجدد خوب کار می کند و خطرناک است اظهار داشت: در تمرین ها روی این تاکتیک کار کرده ایم و در زمین مسابقه باید ببینیم بچه ها می توانند موفق شوند.

لوکا بوناچیچ در خصوص اینکه آیا توانسته از نظر روحی روانی تیم را آماده کند گفت: من در بازی قبل انتظار بیشتری داشتم از بازیکنان که روحیه بالاتری داشته باشند و امیدوارم فردا بهتر شوند و جنگنده باشند و میل به خواستن در آنها مشهود باشد زیرا فردا آخرین شلیک ما است.