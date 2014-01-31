تعیین سهم ريالی دانشجویان در بیمه سلامت/ شناسایی دانشجویان فاقد بیمه سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، این صندوق در راستای اجرایی کردن بند الف ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه این بیمه را به دانشگاه ها ابلاغ کرده است.

بند الف ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه بر این موضوع تاکید دارد که دولت موظف است ساز و کار لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تعیین و ابلاغ کرده و از این رو زمینه های لازم را در قالب بودجه های سنواتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم کند.

صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت پیرو آخرین هماهنگی های به عمل آمده با سازمان بیمه سلامت خود را ملزم داشته است با همکاری دانشگاه ها در زمان فرآیند ثبت نام دانشجویان فاقد پوشش بیمه ای را شناسایی و از شروع نیمسال تحصیلی دانشجویانی که فاقد آن هستند، بیمه سلامت دریافت کنند.

بر اساس این تفاهم نامه 15 درصد سهم از سرانه ماهیانه دانشجویان معادل 21 هزار و 450 ريال (2 هزار و 145 تومان) است که این مبلغ از طرف صندوق رفاه به دانشجویان وام پرداخت می کنند.

با توجه به تفاهم به عمل آمده 50 درصد سرانه مصوب که قبلاً توسط دانشگاه پرداخت می شد از این پس توسط سازمان بیمه سلامت، از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دریافت می شود و 30 درصد سرانه مصوب به دانشجویان مشمول تخصیص داده می شود.