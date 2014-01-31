طرح فروش سوخت منفعتی برای مرزنشینان سیستان نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم گزمه شامگاه پنجشنبه در تالار اجتماعات آموزش و پرورش شهرستان هیرمند گفت: این طرح به رغم اینکه با استقبال بسیاری از طرف مردم همراه شد اما در عمل منفعتی برای مردم مرزنشین در بر نداشت.

وی با اشاره به قیمت بالای فراورده های سوختی و مشکلات پیش روی مرزنشینان به منظور حمل سوخت به آن طرف مرز افزود: این طرح نه تنها در عمل سودی برای مردم نداشت بلکه منفعت آن به جیب دولت رفت.

وی با بیان اینکه نباید تنها به آب ذخیره شده در چاه نیمه ها و تامین معیشت مردم از طریق کشاورزی در این منطقه اکتفا کرد ادامه داد: سیستان دارای پتانسیل ها و ظرفیت هایی تاثیر گذاری از جمله انرژی باد و خورشید است که از آن می توان برای ایجاد انرژی و تولید ثروت بهره جست.

قیمت سوخت کاهش یافته است

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم با بیان اینکه تعیین قیمت فراورده به میزان 2 هزار و 400 تومان در این طرح مصوبه نادرستی بود و برای مرزنشینان زحمت ساز شد افزود: در حال حاضر دولت برای رفع این نقیصه قیمت هر لیتر فراورده را به میزان یک هزار و 700 تومان کاهش داده است.

علی اوسط هاشمی در دیدار با جمعی از معتمدان، علما، سران طوایف و مسئولان شهرستان هیرمند اضافه کرد: با توجه به برخورداری مرزنشینان از مزیت واردات کالا به میزان 20 میلیون ریال در ماه لذا باید از این ظرفیت در راستای کمک به معیشت مردم این منطقه بهره جست.

وی اظهار داشت: می بایست با استفاده از خرد جمعی و تشکیل تعاونی ها با توجه به اینکه در آستانه فرا رسدن عید نوروز قرر داریم از این حق منطقه ای برای تجارت و تامین کالاهای ضروری با مدیریت محلی اقدام کرد.