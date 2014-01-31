رقابت مدعیان تکواندو در اصفهان/ بازهم جام سفیر!

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور تکواندوکارانی از سراسر کشور به مدت دو روز برگزار خواهد شد که تیم‌های مدعی تهران، البرز، اصفهان، مازندران، فارس و کرمانشاه رقابت نزدیکی برای کسب عنوان قهرمانی خواهند داشت. نکته مهم در این رابطه نام‌گذاری این مسابقات است.

اینکه چرا مدتی است فدراسیون تکواندو علاقمند به سفیر کره شده و مسابقاتی را با این عنوان برگزار می کند مشخص نیست. ولی چرا در زمان ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی چنین نامی برای یک دوره مسابقه داخلی انتخاب می شود جای سئوال دارد؟ چرا از کنار نام شهدای گرانقدر دیار نصف جهان بزرگانی چون "شهید حسین خرازی" ، "شهید مجید ابوترابی" و ... به سادگی عبور کرده و "جام سفیر کره " برای این مسابقات نام گذاری شده است؟

نکته مهم دیگر در رابطه با این رقابتها غیبت چهره های شاخص تکواندو کشور می باشد. علاوه بر ملی پوشان تکواندو که سالهاست "شی هاپ چانگ" کشوری را برای خود کوچک می شمرند، سایر تکواندوکارانی هم که در لیگ برتر عضویت تیم های مطرح را در اختیار دارند با هدف جلوگیری از آسیب دیدگی احتمالی قید حضور در مسابقات کشوری را زده اند. هر چند غیبت تکواندوکاران مطرح میدان را در اختیار جوانترها قرار می دهد ولی جذابیت مسابقاتی را که روزگاری با حضور بزرگان تکواندو ایران برگزار می شد را کاهش داده است.

البته شنیده می شود در این برخی چهره های شاخص به دعوت هیات های تکواندو استان خود پاسخ مثبت داده و در غالب تیم های استانی به اصفهان می روند تا راهی برای حضور در اردوی تیم ملی برای خود پیدا کنند. اگر فدراسیون این مسابقات را نیز "انتخابی تیم ملی" قلمداد می کرد شاید انگیزه ای می شد تا مردان دوم و سوم تیم ملی هم پای به آرودگاه کشوری بگذارند.

اما این دوره از مسابقات صبح فردا شنبه با برگزاری رقابتهای اوزان فرد با قضاوت 39 داور آغاز می شود و روز یکشنبه هم با برگزاری مبارزات اوزان زوج به پایان خواهد رسید.

سي و چهارمين دوره رقابتهاي قهرماني كشور تكواندو تيرماه1391 به ميزباني هيئت تكواندو استان اصفهان و شهرستان كاشان و با حضور تكواندوكاران 32 استان برگزار شد که در پايان اين رقابتها،‌ البرز با 2 طلا و 2 نقره و 50 امتياز به مقام قهرماني دست يافت،‌ اصفهان با 2 طلا و دو برنز و 47 امتياز بر سكوي دوم ايستاد و تهران الف با 2 طلا و يك نقره سوم شد.