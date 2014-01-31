همایش نخبگان ملایر در دانشگاه ملایر برگزار می شود

محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر به برنامه های گرامیداشت دهه فجر در دانشگاه ملایر اشاره کرد و گفت: هدف از گراميداشت دهه فجر ترويج فرهنگ انقلاب، زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهداي آن دوران و آرمان هاي انقلاب اسلامي است.

وي از برگزاري گردهمايي نخبگان شهرستان ملاير در دانشگاه ملاير خبر داد و گفت: اين گردهمايي روز يكشنبه 13 بهمن ماه با سخنراني حجت السلام جعفر شجوني از مبارزان انقلاب اسلامي و همزمان با غباررويي مزار شهداي گمنام دانشگاه ملاير برگزار مي شود.

مرادي بازديد اعضاي هيئت علمي، كاركنان و دانشجويان دانشگاه ملاير از 35 خانواده شهيد ساكن در روستاهاي شهر ملاير را از ديگر برنامه هاي دهۀ فجر برشمرد و گفت: اين بازديد با برنامه ريزي ستاد شاهد دانشگاه برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگي دانشگاه ملاير همچنين از چاپ نشريه اي با محوريت دهه فجر براي كل شهرستان ملاير خبر داد و گفت: اين نشريه كه با همكاري تشكل هاي دانشجويي دانشگاه تهيه شده در دهه فجر در روستاها و مراسم مختلف شهر ملاير توزيع خواهد شد.

وي در ادامه اذعان كرد: برگزاري نمايشگاه تصاوير و پوستر از روزنامه ها و نشريات زمان انقلاب از ديگر برنامه هاي دانشگاه ملاير در دهۀ فجر است كه همزمان در دو دانشكده اين دانشگاه داير خواهد شد.

مرادي گفت: برخي از فيلم هاي منتخب جشنواره انقلابي عمار نيز در كنار ديگر برنامه هاي دهۀ فجر در دانشگاه ملاير نمايش داده خواهد شد.