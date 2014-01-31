علیرضا ساری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در حالی که از فردا همزمان با لحظه فراموش نشدنی سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی، دهه مبارک فجر نیز آغا می شود اما از امروز به همین مناسبت رقابت‌های دارت در قم با عنوان جام فجر برگزار می شود.

وی افزود: دارت از جمله رشته‌هایی است که در حال حاضر در سطح فدراسیون، رقابت‌ در این رشته با شرکت ورزشکاران مطرح و علاقمندان زیادی از سراسر کشور از استان‌های مختلف در سطح لیگ برگزار می‌شود و دارای حساسیت و جذابیت بالایی است.

دبیر هیئت انجمن های ورزشی استان قم افزود: از سوی دیگر با توجه به اینکه در شهر مقدس قم نیز با تلاش‌های صورت گرفته ورزشکاران بسیار زیادی به این رشته جذب شده‌اند و اکثر آنها علاقه زیادی به رقابت در این رشته کم هزینه و کم خطر دارند، هیئت در نظر دارد رقابت های جام فجر دارت را در قم برگزار کند.

وی یاد آور شد: بر اساس برنامه‌ریزی انجمن دارت هیئت انجمن های ورزشی استان قم، این دوره از مسابقات دارت قهرمانی استان قم با عنوان جام فجر در بخش انفرادی برگزار می‌شود و طی آن شرکت کننده در این پیکارها برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

ساری عنوان داشت: بعد از رقابت‌های دارت قهرمانی کشور که به میزبانی انجمن دارت هیئت انجمن های ورزشی استان فارس در شیراز برگزار شد و خوشبختانه با درخشش دارت اندازان خوب استان قم همراه بود و این تیم به مقام سوم کشور دست یافت، اکنون برنامه ریزی خوبی برای برگزاری این دوره از مسابقات دارت گرامیداشت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران صورت گرفته است.

وی در پایان با بیان اینکه این رقابت ها از امشب در باشگاه میثم منطقه سالاریه برگزار می شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه برگزاری رقابت‌های ورزشی به مناسبت‌ رویدادهای مهم سال همواره از اقدامات ارزشمند هیئت انجمن‌های ورزشی است، علاوه بر فعالان این عرصه، جوانان علاقمند بسیار زیادی را نیز به محیط سالم و پاک ورزش سوق می‌دهد و این هیئت با در اختیار داشتن نزدیک به 15 انجمن از این طریق تلاش برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی ادامه می دهد.