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۱۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۲۶

مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

- وزیر دادگستری آمریکا از تصمیم این کشور برای محکوم کردن "جوهر سارنایف" متهم به بمب گذاری در جریان مسابقات ماراتن بوستون به اعدام خبر داد.

- در جریان حمله هواپیماهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه 10 فسطینی زخمی شدند.

- پزشکان و پرستاران یونانی در اعتراض به کاهش بودجه بخش بهداشت این کشور دست به اعتراض زدند.

- الجزیره از کشته شدن یک نفر در حریان تظاهرات معترضان با نیروهای امنیتی در مصر خبر داد.

- ارتش تایلند نیز از افزایش شمار نیروهای مستقر در بانکوک در آستانه برگزاری انتخابات خبر داد.

- در عملیات پاکسازی نیروهای امنیتی افغانی در ولایت هلمند 10 عضو طالبان و 20 فرد دیگر زخمی شدند.

- وزیر خارجه برزیل اعلام کرد مسئله جاسوسی آمریکا همچنان حل نشده است.

- نخست وزیر کامبوج با هدف گسترش روابط دوجانبه به لائوس سفر می کند.

- استرالیا با هدف حمایت از ارتش سودان جنوبی سه میلیون دلار به این کشور کمک می کند.

- اکوادور برای انجام مذاکرات صلح دولت کلمبیا با شبه نظامیان فارک اعلام آمادگی کرد.

کد مطلب 2225283

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