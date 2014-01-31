- وزیر دادگستری آمریکا از تصمیم این کشور برای محکوم کردن "جوهر سارنایف" متهم به بمب گذاری در جریان مسابقات ماراتن بوستون به اعدام خبر داد.
- در جریان حمله هواپیماهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه 10 فسطینی زخمی شدند.
- پزشکان و پرستاران یونانی در اعتراض به کاهش بودجه بخش بهداشت این کشور دست به اعتراض زدند.
- الجزیره از کشته شدن یک نفر در حریان تظاهرات معترضان با نیروهای امنیتی در مصر خبر داد.
- ارتش تایلند نیز از افزایش شمار نیروهای مستقر در بانکوک در آستانه برگزاری انتخابات خبر داد.
- در عملیات پاکسازی نیروهای امنیتی افغانی در ولایت هلمند 10 عضو طالبان و 20 فرد دیگر زخمی شدند.
- وزیر خارجه برزیل اعلام کرد مسئله جاسوسی آمریکا همچنان حل نشده است.
- نخست وزیر کامبوج با هدف گسترش روابط دوجانبه به لائوس سفر می کند.
- استرالیا با هدف حمایت از ارتش سودان جنوبی سه میلیون دلار به این کشور کمک می کند.
- اکوادور برای انجام مذاکرات صلح دولت کلمبیا با شبه نظامیان فارک اعلام آمادگی کرد.
خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.
- وزیر دادگستری آمریکا از تصمیم این کشور برای محکوم کردن "جوهر سارنایف" متهم به بمب گذاری در جریان مسابقات ماراتن بوستون به اعدام خبر داد.
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