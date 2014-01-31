مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- وزیر دادگستری آمریکا از تصمیم این کشور برای محکوم کردن "جوهر سارنایف" متهم به بمب گذاری در جریان مسابقات ماراتن بوستون به اعدام خبر داد.



- در جریان حمله هواپیماهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه 10 فسطینی زخمی شدند.



- پزشکان و پرستاران یونانی در اعتراض به کاهش بودجه بخش بهداشت این کشور دست به اعتراض زدند.



- الجزیره از کشته شدن یک نفر در حریان تظاهرات معترضان با نیروهای امنیتی در مصر خبر داد.



- ارتش تایلند نیز از افزایش شمار نیروهای مستقر در بانکوک در آستانه برگزاری انتخابات خبر داد.



- در عملیات پاکسازی نیروهای امنیتی افغانی در ولایت هلمند 10 عضو طالبان و 20 فرد دیگر زخمی شدند.



- وزیر خارجه برزیل اعلام کرد مسئله جاسوسی آمریکا همچنان حل نشده است.



- نخست وزیر کامبوج با هدف گسترش روابط دوجانبه به لائوس سفر می کند.



- استرالیا با هدف حمایت از ارتش سودان جنوبی سه میلیون دلار به این کشور کمک می کند.



- اکوادور برای انجام مذاکرات صلح دولت کلمبیا با شبه نظامیان فارک اعلام آمادگی کرد.