حجت الاسلام علی عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مراسم گرامیداشت دهه مبارک فجر در 20 امام زاده شاخص استان قم برگزار می شود، ادامه داد: برنامه های عام دهه فجر برای عموم مردم در امامزادگان برگزار و مسابقات نیز در این اماکن مقدسه برگزار میشود.
وی گفت: در دهه مبارک فجر یادواره شهدای منطقه امامزاده ابراهیم در محل امام زاده جعفر شهید(ع) برگزار خواهد شد.
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه قم بیان کرد: مراسم ویژه و شاخص دهه فجر در این دهه مبارک در دو امام زاده سید معصوم و امام زاده ابراهیم(ع) برگزار خواهد شد.
وی گفت: همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، محافل قرآنی در امامزاده احمد بن قاسم(ع) نیز برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام عزیزی بیان کرد: در امامزادگان شاخص بخشهای استان نیز مراسم دهه فجر برگزار خواهد شد.
وی گفت: در دهه مبارک فجر نمایشگاهی با موضوع بقاع متبرکه و وقف برپا میشود که در این نمایش 700 اثر رسیده از مدارس استان قم به مناسبت هفته وقف شامل نقاشی، مقاله و دلنوشته به نمایش گذاشته میشود.
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