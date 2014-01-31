  1. استانها
  2. قم
۱۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۴۱

حجت الاسلام عزیزی در گفتگو با مهر:

مراسم گرامیداشت دهه فجر در 20 امام‌زاده قم برگزار می‌شود

مراسم گرامیداشت دهه فجر در 20 امام‌زاده قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم از برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در 20 امامزاده قم همزان با ایام الله دهه فجر خبر داد.

حجت الاسلام علی عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مراسم گرامیداشت دهه مبارک فجر در 20 امام زاده شاخص استان قم برگزار می شود، ادامه داد: برنامه های عام دهه فجر برای عموم مردم در امام‌زادگان برگزار و مسابقات نیز در این اماکن مقدسه برگزار می‌شود.

وی گفت: در دهه مبارک فجر یادواره شهدای منطقه امام‌زاده ابراهیم در محل امام زاده جعفر شهید(ع) برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه قم بیان کرد: مراسم ویژه و شاخص دهه فجر در این دهه مبارک در دو امام زاده سید معصوم و امام زاده ابراهیم(ع) برگزار خواهد شد.

وی گفت: همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، محافل قرآنی در امام‌زاده احمد بن قاسم(ع) نیز برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام عزیزی بیان کرد: در امام‌زادگان شاخص بخش‌های استان نیز مراسم دهه فجر برگزار خواهد شد.

وی گفت: در دهه مبارک فجر نمایشگاهی با موضوع بقاع متبرکه و وقف برپا می‌شود که در این نمایش 700 اثر رسیده از مدارس استان قم به مناسبت هفته وقف شامل نقاشی، مقاله و دلنوشته به نمایش گذاشته می‌شود.

 

کد مطلب 2225291

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه