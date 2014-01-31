یازده روایت داستانی از «روزهای انقلاب» راهی بازار کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایان دهه فجر انقلاب اسلامی موسسه انتشارات سوره مهر مجلداتی از مجموعه‌داستانی روزهای انقلاب که ویژه مخاطبان نوجوان و به منظور بازنویسی داستانی برخی از رویدادهای مهم منجر به پیروزی انقلاب اسلامی تالیف شده است را منتشر کرد.

این مجموعه که با سرپرستی مسعود امیرخانی و با حضور 25 نویسنده در دست تالیف قرار گرفته در گام نخست با یازده عنوان از آن روانه بازار کتاب شده است هر چند که تمامی مجلدات تالیف و در اختیار ناشر قرار دارد و به تدریج منتشر می‌شود.

این یازده عنوان کتاب به ترتیب شامل ازبام تا بهشت، اولین مشت، آخرین مرخصی، جمعه سیاه، در کوی نیک‌نامی، زمستان و چله‌ها، فرار شاهانه، کلکسیون پهلوی، وقتی از خواب بیدار شدم، یحیی و یاکریم و یک جعبه شیرینی، یک گلوله منتشر شده است.

نویسندگانی چون محمدحسن ابوحمزه، میرشمس الدین فلاح هاشمی، عقیل برزگر، حسین نیری، فاطمه فروغی، علی الله سلیمی، داوود امیریان، علی مهر، کاوه بهمن، محمدرضا شرفی خبوشان و معصومه سپهری نیز از نخستین گروه انویسندگانی هستند که آثارشان در این مجموعه منتشر شده است.

«کودتای 28 مرداد سال 1332»، «16 آذر سال 1332»، «تصویب و لغو قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی»، «اعلام انقلاب سفید»، «فاجعه هجوم به مدرسه فیضیه»، «دستگیری امام خمینی(ره) و قیام 15 خرداد سال 1342»، «سخنرانی امام خمینی(ره) علیه کاپیتولاسیون»، «تبعید امام (ره) به ترکیه و نجف»، «عکس‌العمل مردم پس از انتشار مقاله توهین‌آمیز درباره امام خمینی(ره) در 17 دی سال 1356»، «قیام خونین قم در 19 دی 1356»، «قیام مردم تبریز در چهلم فاجعه قم»، «قیام مردم یزد در 10 فروردین سال 1357»، «اعلام حکومت نظامی توسط دولت آموزگار در 25 مرداد سال 1357»، «فاجعه سینما رکس آبادان»، «فاجعه خونین جمعه سیاه»، «هجرت امام (ره) از نجف به پاریس»، «فاجعه مسجد کرمان در 24 مهر 1357»، «آزادی زندانیان سیاسی در 8 آبان سال 1357»، «حادثه 13 آبان 1357»،‌ «محرم سال 1357»، «بازگشت امام خمینی(ره) به ایران»، «بیعت نیروی هوایی با امام خمینی(ره)»، «روز پیروزی انقلاب اسلامی»، «فرار شاه» و حوادث مربوط به مبارزات و مرگ مشکوک چهره‌هایی مانند غلامرضا تختی از مهمترین موضوعاتی هستند که در این مجموعه به آنها پرداخته خواهد شد.