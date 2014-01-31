کسانی مقام بالاتری دارند که در عمل به قرآن و ارتباط با امامان کوشاتر و ملخص تر باشند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش تجلیل از حافظان قرآن دارالقرآن خانه کارگر و اعضای فعال ستاد ملی آموزشهای غیرحضوری قرآن کریم با حضور علیرضا محجوب، حجت الاسلام حشمتی، حجت الاسلام اکرمی، موالی زاده معاون فرهنگی وزارت کار و فعالان قرآنی پنجشنبه 10 بهمن ماه در سالن کوثر صدا و سیما برگزار شد.

آیت الله علوی گرگانی پیامی برای این همایش فرستاد که در پی می آید: قال الله تعالی إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ یِهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا کَبِیرًا. در روزگاری که مادیات و زرق و برق دنیا چشم های بسیاری را کور کرده است و مردمی را به خود مشغول کرده است توجه به پروردگار و معنویات رمز موفقیت و کسب سعادت حقیقی است و این امر محقق نمی شود مگر آنکه توجه به قرآن و معارف آن در رأس امور زندگی شما عزیزان قرار گیرد.

امیرالمومنین(ع) فرمودند: و اعلموا أن القرآن هو الناصح الذي لا يَغُشُّ و الهادي الذي لا يضلُّ و المحدث الذي لا يکذب و ما جالسي القرآن احدٌ الا قام عند بزيادة او نقصان زيادة في ...: یعنی بدانید که این قرآن نصیحت کننده ای است که خیانت نمی کند و هدایت کننده ای است که گمراه نمی کند و سخنگویی است که دروغ نمی گوید. حال که این همایش به پاس احترام و بزرگداشت قرآن و حافظان قرآن برگزار شده است، لازم است نکاتی را عرض کنم.

اول: هدف شما صرفا حفظ ظاهری قرآن نباشد بلکه توجه به معانی و حقیقت قرآن که همان ولایت امامان معصوم(ع) و ارتباط با آنان است مهمتر از حفظ قرآن است.

دوم: لازم است که حفظ قرآن مقدمه ای برای خواندن قرآن در هر روز باشد چرا که اگر خانه ای هر روز مترنم به صوت قرآن شود نورانیتی پیدا خواهد کرد که ملائک آسمان آنرا می بینند و برای اهل خانه استغفار می کنند.

سوم: سعی کنیم هدف خود را خالص و الهی کنید و مراقب باشید که مشکلات روزگار شما را از قرآن دور نکند ما مشمول این آیه شریفه قرآن یعنی که می فرماید: یُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِی الآخِرَةِ وَیُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِینَ وَیَفْعَلُ اللّهُ مَا یَشَاء: یعنی خداوند ثابت قدم می نماید کسانی که ایمان آورند و قول ثابت (که همان قرآن و ولایت است) در زندگی دنیا و در آخرت. بدانید کسانی از شما در پیشگاه خداوند مقام بالاتری دارند که در عمل به قرآن و ارتباطات با امامان پاک کوشاتر و ملخص تر باشند.

حجت الاسلام اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری نیز در این همایش گفت: خداوند موجودات بسیاری آفریده است برخی را می شناسیم و برخی را نمی شناسیم انسان یکی از این پدیده هاست. طبق تعلیمات خدا ما فقط این آیه را درباره انسان داریم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اگر یک بررسی اجمالی کنیم انسان را به گونه ای معرفی کرده که اگر خود خود را بشناسد و طبق آنچه طبق این آیه عمل کند طبعا اشرف مخلوقات خواهد بود.

وی افزود: این انسان برای خود استعدادهایی دارد. من 60 ویژگی در یادداشتهایم نگاشته ام که می توان درباره آن کتاب نوشت و مباحثه و مناظره نمود از جمله ویژگی قرآن حفظ قرآن است. قرآن را باید بشناسیم که کلام خداست اگر می خواهید خدا با شما سخن بگوید قرآن بخوانید اگر بخواهید شما با خدا حرف بزنید دعا کنید و اگر می خواهید خدا با شما صحبت کند و شما با خدا صحبت کنید نماز بخوانید.

رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: قرآن معجزه جاودان پیامبر اعظم(ص) است. یکی از ویژگیهای انسان حفظ قرآن است اگر می خواهیم بدانیم قرآن چه کتابی است از امام صادق(ع) سؤال کردند یا ابن رسول الله(ص) این قرآن چه کتابی است که هر چه بیشتر تفسیر و ترجمه و فکر و اندیشه می کنیم می بینیم بر شادابی و تازگی و طراوت این کتاب افزوده می شود فرمود برای اینکه قرآن کتاب همه زمانهاست. هم گذشته هم حال و هم آینده. اگر خواستید در همه زندگی هم با گذشته هم با آینده و هم با مسائل روز در ارتباط باشید و مسئولیت پذیر باشید با قرآن انیس باشید. قرآن شما را به گذشته وصل می کند و برای حال شما تکلیف مشخص می کند.

این مقام مسئول ادامه داد: امام سجاد(ع) فرمود همه انسانهایی که در شرق و غرب از دنیا بروند و در همه این دنیا من فقط باشم هیچ وقت احساس تنهایی نمی کنم تا وقتی با قرآن باشم گویا وقتی با قرآن هستم همه دنیا با من است. اگر کسی حافظ این قرآن می شود نورالانور می شود اگر توفیق حفظ قرآن را یافتید قدر آنرا بدانید. حفظ کنید و این حافظ بودن را استمرار بخشید گویا انسان زود فراموش می کند اگر می خواهید با قرآن انس داشته باشید وقتی حفظ شدید آنرا تداوم بخشید هر روز قرآن را تلاوت کنید.

اکرمی عنوان کرد: مهمتر از حفظ قرآن عمل به قرآن است خیلی قرآن می خوانند اما قرآن برای آنها سودی ندارد. قرآن را بخوانید حفظش کنید، تداوم و استمرار داشته باشیم و از همه اینها مهمتر عمل به قرآن داشته باشیم.

علرضا محبجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش گفت: در صدر اسلام بین قراء و حافظان فاصله ای نبوده قاریان همان حافظان قرآن بودند اولین مبلغان قرآن همانا قاریان قرآن بودند، اولین و مشهورترین شهدای اسلام از قاریان بودند. همه اقدامات برای این بود که معارف قرآنی بسط پیدا کند.

وی افزود: در جنگ بدر که مهمترین جنگ مسلمانان است آنقدر شهید ندادند ولی 40 قاری شهید شد. بنابراین مقام شهید و حرکت این سیر و عظمت و شهادت سایه اش بر قاریان افکنده است و قاریان جزء اصلی ترین شهدای اسلام هستند.

در پایان این مراسم با اهدای هدایایی از فعالان قرآنی دارالقرآن خانه کارگر تجلیل شد.