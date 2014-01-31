به گزارش خبرنگار مهر، کاخ جشنواره یا همان برج میلاد که مهم‌ترین میزبان آثار سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر است از فردا شنبه 12 بهمن نمایش این فیلم‌ها را در پنج سانس از ساعت 10 صبح تا 21:30 آغاز می‌کند.

روز نخست با نمایش فیلم «زندگی مشترک آقای محمودی و بانو» به کارگردانی روح‌اله حجازی که خارج از مسابقه جشنواره سی و دوم است ساعت 10 صبح آغاز می‌شود.

روز اول جشنواره

«عاشق‌ها ایستاده می‌میرند» به کارگردانی شهرام مسلخی دیگر فیلمی است که در نیمروز روز نخست جشنواره ساعت 14 در بخش نگاه نو نمایش داده می شود. فیلم «گنجشکک اشی مشی» که در سه اپیزود به کارگردانی وحید نیکخواه، غلامرضا رمضانی و مسعود کرامتی ساخته شده ساعت 16 در بخش سودای سیمرغ به نمایش درمی‌آید. ساعت 19 فیلم «بیگانه» به کارگردانی بهرام توکلی نیز در بخش سودای سیمرغ به نمایش درمی‌آید. همچنین فیلم «سیزده» به کارگردانی هومن سیدی ساعت 21:30 در بخش نگاه نو به نمایش در می آید. همچنین برای سانس فوق العاده ساعت 23:30 هیچ فیلمی اعلام نشده است.

روز دوم جشنواره

ساعت 10 صبح روز 13 بهمن ماه فیلم «قصه‌ها» به کارگردانی رخشان بنی اعتماد در بخش سودای سیمرغ نمایش داده می شود. فیلم «روزگاری عشق و خیانت» به کارگردانی داود بیدل ساعت 14 در بخش نگاه نو نمایش داده می شود. ساعت 16 «زندگی جای دیگری است» به کارگردانی منوچهر هادی در بخش سودای سیمرغ نمایش داده می شود و پس از آن فیلم «مردن به وقت شهریور» به کارگردانی هاتف علیمردانی ساعت 19 در بخش سودای سیمرغ اکران می شود. «ملبورن» به کارگردانی نیما جاویدی آخرین فیلمی است که ساعت 21:30 در بخش نگاه نو به نمایش در می آید.

روز سوم جشنواره

ساعت 10 صبح روز 14 بهمن فیلم «چ» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا در بخش سودای سیمرغ نمایش داده می شود. ساعت 14 فیلم «لامپ 100 » به کارگردانی سعید آقاخانی در بخش نگاه نو، ساعت 16 فیلم «خط ویژه» به کارگردانی مصطفی کیایی در بخش سودای سیمرغ، ساعت 19 فیلم «برف» به کارگردانی مهدی رحمانی در بخش سودای سیمرغ و فیلم «پایان خدمت» به کارگردانی حمید زرگرنژاد ساعت 21:30 در بخش نگاه نو نمایش داده می‌شود.

روز چهارم جشنواره

ساعت 10 صبح روز 15 بهمن ساعت فیلم «متروپل» به کارگردانی مسعود کیمیایی در بخش سودای سیمرغ نمایش داده می شود ساعت 14 فیلم «با دیگران» به کارگردانی ناصر ضمیری در بخش نگاه نو، ساعت 16 فیلم «فصل فراموشی فریبا» به کارگردانی عباس رافعی در بهش سودای سیمرغ، ساعت 19 «شهابی از جنس نور» به کارگردانی محمدرضا اسلاملو در بخش سودای سیمرغ، همچنین ساعت 21:30 فیلم «ناخواسته» به کارگردانی برزو نیک نژاد در بخش نگاه نو نمایش داده می شود.

روز پنجم جشنواره

ساعت 10 صبح روز 16 بهمن ماه فیلم «رستاخیز» به کارگردانی احمدرضا درویش در بخش سودای سیمرغ نمایش داده می شود. ساعت 14 فیلم «رنج و سرمستی» به کارگردانی جهانگیر الماسی در بخش نگاه نو، ساعت 16 فیلم «شیار 143» به کارگردانی نرگس آبیار در بخش سودای سیمرغ روی پرده می رود. ساعت 19 فیلم «تمشک» به کارگردانی سامان سالور در بخش سودای سیمرغ، ساعت 21:30 فیلم «انارهای نارس» به کارگردانی مجیدرضا مصطفوی در بخش نگاه نو نمایش داده می شود. آخرین فیلم از پنجمین روز جشنواره فیلم فجر «دلتنگی های عاشقانه» به کارگردانی رضا اعظمیان است.

روز ششم جشنواره

ساعت 10 صبح روز 17 بهمن ماه فیلم «میهمان داریم» به کارگردانی محمد مهدی عسگرپور در بخش سودای سیمرغ نمایش داده می شود. ساعت 14 «فردا» به کارگردانی ایمان افشاریان و مهدی پاکدل در بخش نگاه نو، ساعت 16 فیلم «پنجاه قدم آخر» به کارگردانی کیومرث پوراحمد در بخش سودای سیمرغ، ساعت 19 فیلم «همه چیز برای فروش» به کارگردانی امیر حسین ثقفی در بخش سودای سیمرغ روی پرده می رود. ساعت 21:30 فیلم «چند متر مکعب عشق» به کارگردانی جمشید محمودی در بخش نگاه نو و فیلم «معراجی ها» به کارگردانی مسعود ده نمکی ساعت 23:30 در نمایش فوق العاده روی پرده می رود.

روز هفتم جشنواره

روز هفتم سی و دومین جشنواره فیلم فجر در تاریخ 18 بهمن ماه نخستین سانس ساعت 14 با نمایش فیلم «خانه‌ای کنار ابرها» به کارگردانی سید جلال دهقانی اشکذری در بخش نگاه نو است. ساعت 16 فیلم «امروز» به کارگردانی سید رضا میرکریمی و فیلم «رد کارپت» به کارگردانی رضا عطاران ساعت 19 در بخش سودای سیمرغ نمایش داده می شود. همچنین ساعت 21:30 فیلم «پنج ستاره» به کارگردانی مهشید افشارزاده نمایش داده می شود.

روز هشتم جشنواره

ساعت 10 صبح روز هشتم سی و دومین جشنواره فیلم فجر فیلم «اشباح» به کارگردانی داریوش مهرجویی در بخش سودای سیمرغ نمایش داده می شود. پس از آن در ساعت 14 فیلم «حق سکوت» به کارگردانی محمد هادی ناییجی در بخش نگاه نو و ساعت 16 «کلاشینکف» به کارگردانی سعید سهیلی در بخش سودای سیمرغ نمایش داده می شود. ساعت 19 فیلم «خانه پدری» به کارگردانی کیانوش عیاری خارج از مسابقه نمایش داده می شود. ساعت 21:30 فیلم «خانوم» به کارگردانی تینا پاکروان در بخش نگاه نو روی پرده می رود.

روز نهم جشنواره

صبح روز 20 بهمن ماه ساعت 10 صبح «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» به کارگردانی بهروز افخمی در بخش سودای سیمرغ، ساعت14 فیلم «دو ساعت بعد، مهرآباد» به کارگردانی علیرضا فرید در بخش نگاه نو، ساعت 16 فیلم «خواب زده ها» به کارگردانی فریدون جیرانی در بخش سودای سیمرغ، ساعت 19 فیلم «آرایش غلیظ» به کارگردانی حمید نعمت اله و ساعت 21:30 «فرشته ها با هم می آیند» به کارگردانی حامد محمدی در بخش نگاه نو نمایش داده می شود.

روز دهم جشنواره

روز دوشنبه 21 بهمن ماه ساعت 10 فیلم «طبقه حساس» به کارگردانی کمال تبریزی در بخش سودای سیمرغ، ساعت 14 فیلم «زمستان آخر» (خارج از مسابقه) به کارگردانی سالم صلواتی، ساعت 16 فیلم «عصبانی نیستم!» به کارگردانی رضا درمیشیان در بخش سودای سیمرغ، ساعت 19 «شیفتگی» به کارگردانی علی زمانی عصمتی در بخش سودای سیمرغ، ساعت 21:30 فیلم «ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان در بخش نگاه نو روی پرده می رود.

سی و دومین جشنواره فیلم فجر به دبیری علیرضارضا داد در تاریخ 22 بهمن ماه با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان می دهد.

در این دوره از جشنواره فیلم فجر به تشخیص شورای سیاست گذاری بخش نوعی تجربه با هدف بررسی فیلم های جشنواره ای و مخاطب خاص اضافه شده است. این بخش رقابتی برگزار نمی‌شود.