ارزش کل معاملات بورس 27.7 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته منتهی به نهم بهمن ماه امسال، 120 هزار و 987 خریدار در 377 هزار و 804 دفعه به داد و ستد پرداختند.بر این اساس، ارزش معاملات 27.7 و حجم معاملات 14.6 درصد در قیاس با هفته کاری پیش از آن افزایش یافت. دفعات معاملات هم از رشدی 20.7 درصدی برخوردار شد.

در هفته یاد شده، تمامی سهام خریداری شده به صورت خرد و بلوک جابه جا شد.

همچنین از ابتدای امسال، 167 میلیارد و 923 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 849 هزار و 115 میلیارد ریال دادوستد شده است. در این مدت، تعداد پنج میلیون و 179 هزار و 944 سرمایه گذار، در 15 میلیون و 333 هزار و 635 دفعه این تعداد سهام را خریداری کرده اند.

شاخص کل بورس اوراق بهادار در هفته ای که گذشت، با افزایش 0.94 درصدی به 82 هزار و 797 واحد رسید.

بر این اساس، شاخص کل از ابتدای سال تا پایان این هفته، 44 هزار و 757 واحد رشد کرد تا بازدهی 117.7 درصدی را نصیب سرمایه گذاران کند.

شاخص شناور آزاد نیز به عدد 96 هزار و 73 واحد رسید که نسبت به هفته پیش یک درصد افزایش داشت.

در عین حال شاخص صنعت در آخر هفته، بر روی عدد 69 هزار و 506 واحد ایستاد که در قیاس با هفته قبل، 0.78 درصد رشد را نشان می داد. شاخص بازار اول در هفته گذشته با 1.06 درصد و شاخص بازار دوم با 0.67 درصد افزایش همراه شد.

در هفته منتهی به نهم بهمن ماه، تعداد 910 هزار و 80 برگه اوراق مشارکت به ارزش 911 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار معامله شد. این در حالی است که از ابتدای سال هشت میلیون و 666 هزار و 83 برگه اوراق مشارکت به ارزش 8 هزار و 669 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار خریداری شده است.