احترامي عميق براي استعدادهاي خلاق فيلمسازي ايران قايلم



از موزه بازديد كردم و يك تنديس هم گرفتم

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، شان پن در پنجمين و آخرين بخش از يادداشت هاي سفر خود به ايران كه امروز در سايت اينترنتي روزنامه سن فرانسيسكو كرونيكل منتشر شد، درباره حضور در موزه سينماي ايران چنين نوشته است: "به پايان سفرم نزديك مي شوم و قرار است با پرواز ساعت سه و پنج دقيقه بامداد سه شنبه ايران را ترك كنم. موزه سينماي ايران خواسته در فرصتي از من تقدير كند. درخواست آنها را به دو دليل پذيرفتم: اول اينكه احترام عميقي براي استعدادهاي خلاق صنعت فيلمسازي ايران قايلم. ضمن اينكه خيلي از آنها از كارهاي ديگرشان دست كشيده يا خودشان خواسته بودند در اين مراسم حضور داشته باشند."

پن در ادامه افزوده است: "به علاوه، اين راهي بود براي جلب رضايت رسانه هاي پرتلاش و البته آزاردهنده اي كه دوست داشتم با اين كار آنها را از تعقيب خودم تا فرودگاه باز دارم. پس رفتم. در حال رفتن به آنجا و حين گذر از زير درختان پارك ملت، راديو اعلام كرد چند نفر را در ارتباط با بمبگذاري هاي ديروز دستگير كرده است. اما جزييات بيشتري نگفت. بعداً، از موزه بازديد كردم و يك تنديس هم گرفتم."

