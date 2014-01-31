حضور حداکثری مردم در برنامه ‌های دهه فجر امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل پور رضا در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت با اشاره به اینکه دهه فجر فرصت مناسبی برای مقایسه زمان گذشته کشور ایران با امروز است، افزود: دهه فجر ایام تعقل و تدبیر در روند انقلاب اسلامی است.

وی تاکید کرد: این دهه فرصتی مناسب برای تبیین اهداف انقلاب اسلامی برای تمامی آحاد مردم به ویژه نسل جوان جامعه است.

امام جمعه موقت رشت گفت: تبعیت از ولایت مطلقه فقیه، تحکیم وحدت، نهادینه سازی ارزش‌ های انقلاب اسلامی و معرفی خدمات نظام از مهمترین اهداف گرامیداشت دهه فجر است و باید در برنامه‌ های این دهه به ‌دقت مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه بر لزوم مردمی بودن برنامه‌های گرامیداشت دهه فجر در استان و فراهم‌ سازی زمینه‌ حضور حداکثری مردم در این برنامه ‌ها تاکید کرد.

پور رضا با بیان اینکه مردم در همه حال پشتیبان نظام و ولایت هستند، اذعان داشت: ملت ایران علی‌ رغم وجود تحریم ها و تبلیغات سوء دشمنان انقلاب اسلامی همچون کوهی استوار و سرافراز نظام را در مواقع حساس یاری داده و مملکت را از پیچ های خطرناک به سلامت گذرانده اند.

وی همچنین با بیان اینکه مراسم های مختلف دهه فجر باید با شکوه هرچه تمامتر برگزار شود، افزود: شعور اجتماعی و ولایتمداری مردم گیلان همیشه زبانزد خاص و عام بوده است.

خطیب جمعه رشت در ادامه همگان را به رعایت تقوی، حدود الهی، تبعیت از اوامر و نواهی الهی فرا خواندند و گفت: رعایت تقوای الهی در همه زمینه ها پیام اصلی دین مبین اسلام است.

وی راستگویی در گفتار و رفتار را از صفات و ویژگی های اهل تقوا دانست و اذعان داشت: امانت داری از دیگر علامت ها و نشانه های انسان با تقوا است.