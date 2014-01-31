انقلاب اسلامی ایران آمریکا را تحقیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد در خطبه های این هفته نماز جمعه اصفهان با اشاره به سالروز ورود امام خمینی (ره) در 12 بهمن ماه سال 1357 اظهار داشت: ایشان پس از 15 سال به تبعید به کشور اسلامی خود باز می گشتند و به خبرنگاران اعلام کردند که دوست دارم در میان دوستان و هواداران خودم کشته شوم.



وی با تاکید بر بی نظیر بودن استقبال از ورود امام خمینی (ره)، افزود: نزدیک به هشت میلیون نفر در طول 32 کیلومتر به استقبال ایشان شتافتند که نشان از عشق مردم به مرادشان بود و صدا و سیما وظیفه دارد وقایع این روز را به نسل های جوان امروزی نشان دهد تا آنها از وقایع آن روزها مطلع شوند.



خطیب جمعه اصفهان با بیان اینکه از سه شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دوران انقلاب ذره ای کوتاه نمی آییم، ادامه داد: در واقع تمامی کودتا ها و توطئه های گروهک های ضد انقلاب از سوی خداوند در هم شکست.



آیت الله طباطبایی نژاد یادآور شد: اعتقاد دارم که تمامی دشمنانمان روز به روز ضعیفتر شده اند و ایران کنونی در زمینه های اقتصادی، سیاسی و رفاه از سال 1357 بهتر است.



وی افزود: در دوران قبل از انقلاب ایران را نوکر غرب می دانستند و کسی در جهان جرات پاره کردن پرچم آمریکا را هم نداشت اما بوسیله انقلاب اسلامی ملت ایران، آمریکا در جهان بی آبرو و تحقیر شد.



امام جمعه اصفهان با اشاره به اعطای بودجه های علنی به تروریست های سوری توسط دولت آمریکا ادامه داد: حذف بشار اسد و ایران از مذاکرات ژنو 2 منجر به شکست این نشست و از سویی و موجب بی آبرویی آمریکای مدعی دموکراسی شده است.



وی اظهار داشت: آمریکایی ها از تحریم ایران سودی نبردند چرا که ایران سه سانتریفیوژ خود را به 10 هزار عدد رسانده و آنها به این نتیجه رسیده اند که باید خودشان تحریم ها را بردارند.