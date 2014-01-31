ایران الگوی جهان شده است/ جایگاه مهم رهبری در پیروزی و تداوم انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در جمع نمازگزاران ساروی،ضمن تبریک ایام دهه فجر گفت: این پدیده تاریخیف حماسی، دینی و فرهنگی و اجتماعی باید از باعادهای مختلف بررسی شود.

وی با قدردانی از فجر آفرینهای ملت ایران در سه دهه و نیم برابر توطئه ها و شیطنت های دشمنان، دهه مبارک فجر را تبریک و تهنیت گفت.

آیت الله طبرسی گفت: ملت ایران در همه ابعاد شامل جنگ های داخلیف تحریم، تخریب و ... از انقلاب دفاع کردند و افتخار آفریدند.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران یادآورشد: در تاریخ 2500 ساله ایران اسلامی، این قطعه از تاریخ بسیار تاثیرگذر بوده است چرا که رژیم شاههنشاهی برای همیشه در گورستان تاریخ دفن شد و نظام علوی و محمدی به جود آمد.

امام جمعه ساری، به عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اشاره و اضافه کرد: ایمان مردمی، وحدت مردم، رهبری انقلاب سبب پیروزی انقلاب شده است.

وی در بیان نقش رهبری گفت: جایگاه رهبری مانند ریسمان بند تسبیح است که مهره ها را در کنار هم جمع کرده و به هم پیونده می دهد و اگر این رشته بگسلد، مهره ها از هم گسسته می شود و به هم اتصال کردن آنها دشوار می شود.

آیت الله نورالله طبرسی افزود: اگر دیروز به رهبری حضرت امام راحل پیروز شدیم، امروز باید به رهبری رهبر انقلاب، این انقلاب را جفظ کنیم.

وی با اشاره به اینکه در یکی دو سال اخیر، اهمیت رهبری را بیشتر متوجه شدیم و قدر انقلاب را باید بدانیم و چه زیبا گفت آن روزنامه نگار آمریکایی که آمریکا با ابرحریفی بنام آیت الله خامنه ای مواجه است.

امام جمعه ساری بیان داشت: رهبر معظم انقلاب، نقشه های آمریکا را بخوبی می شناسد و آزادیخواهان دنیا به وی اعتماد دارند و رهبری عامل بزرگ موفقیت است.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران با طرح این پرسش که چرا امروز توافق ژنو کاری کرد که ایران مرکز مراوده و مرکز رفت و آمد سیاسیون، تجار، اقتصاد دانان و ... شده است، گفت: این از عظمت و عزت ملت ایران است.

وی با عنوان اینکه مسئولان آمریکایی از حربه زنگ زده حمله نظامی سخن می گویند، گفت: اگر می توانستید تاکنون انجام می دادید و اوباما مجبور است در برابر سخنان متین رئیس جمهور، چیزی بگوید و باید دست بالا گیرد تا سرش بی کلاه نماند.

امام جمعه ساری با اشاره به مسائل مختلف استان مازندران گفت: همه می دانیم که مازندران یعنی استان کشاورزی و بیش از 200 گونه در مازندران وجود دارد.

وی با بیان اینکه باغداران از قیمت ها چندان راضی نیستند و می خواهند باغ ها را به شالی تبدیل کنند، خواستار توجه بیشتر به این بخش شد.

آیت الله طبرسی خواهان نظارت بیشتر دستگاههای اجرایی شد و گفت: کشاورزان با این همه خرج و هزینه های سنگین نیازمند حمایت هستند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به واردات بی رویه برنج، گفت: متاسفانه برخی ها اطلاعات ناقص می دهند و برای اینکه جیبشان را پر کنند، اطلاعات نادرست ارائه می کنند.

وی با اشاره به ویژگیهای جامعه مهدوی اظهار داشت: تقوا اساس کار در اسلام است و داوری ها و قضاوت ها بر اساس تقوا انجام می شود.