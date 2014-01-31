توسعه و پیشرفت با بهره گیری از قرآن و عترت امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله آسوده ظهر جمعه در جمع دانش آموزان دختر شرکت کننده در دومین مسابقات فرهنگی، ورزشی که در کاشمر برگزار شد، اظهار کرد: قرآن میثاق اخلاقی و برنامه استراتژیکی برای هستی است و برای رسیدن انسان به قرب خدایی است.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی با بیان اینکه کسانی که به قرآن توجه نمی کنند فقط هدفشان رسیدن به سود دنیوی است، افزود: اگر درمسیر برنامه خدایی گام برنداریم و در راه گفتمان ائمه حرکت نکنیم سبک زندگی اسلامی پیدا نکرده و سبک زندگی غیر انسانی را که به عنوان برده مدرن مطرح است، بدست می آوریم.

آسوده با تاکید براینکه درزندگی اسلامی انسان به درجه انسانیت می رسد گفت: این امر بجز عبودیت و بندگی خداوند به هیچ طریق دیگری امکان پذیرنیست.

وی با بیان اینکه رسیدن به اهداف عالی با لذت طلبی امکان پذیر نمی باشد افزود: همه افرادی که موفقیت علمی و کاری در زندگی خود را کسب کرده اند بدون تلاش به این مقام ها نرسیده اند.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی با بیان اینکه فرموده مقام معظم رهبری که تاکید بر اقتصاد مقاومتی دارند مبتنی برااستقلال و عزت ایران و ایرانی است، که عزت مسلمانان را در برخواهد داشت تصریح کرد: در اقتصاد مقاومتی تک تک افراد باید کارکنند تا ضمن اینکه تبادل و ارتباط با دنیا داشته باشیم ولی هرروز به عزت و افتخار ایران و ایرانی افزوده شود.

آسوده با بیان اینکه در حوزه اقتصاد مقاومتی همه باید از کودک تا پیر سهمشان را مشخص کنند گفت: باید عزت و اقتدار خود را افزایش دهیم و تنها چیزی که عزت می آورد چنگ زدن به قرآن و عترت مبتنی برسبک زندگی اسلامی در ساختن و حرکت کردن است.

وی با تاکید براینکه لذت های دنیوی زود گذر می باشد افزود: نگاه مادران آینده به قرآن و سبک زندگی ائمه می تواند مانند شهید مدرس، امام خمینی (ره)، آیت الله بهجت (ره) و امثال این بزرگان که برای اسلام و کشورهای اسلامی کمک های شایانی داشته اند پرورش دهند.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی با بیان اینکه توفیق قرآن آموزی را که خداوند به افرادی داده است را باید غنیمت بدانندو سپاسگذاری خداوند را به خوبی به جا آوردن اظهار کرد: اگر ازاین نعمت به خوبی بهره برداری نکیند و استمرار نداشته باشد وعده های خداوند برایتان محقق نخواهد شد.

آسوده با بیان اینکه کسانی که در این دوره از مسابقات قرآنی و ورزشی شرکت کرده اند باید در کلاس و مدرسه خود مشوق دیگران باشند تا درسال های آینده به خاطر تعداد زیاد شرکت کننده با کمبود محل و سالن مواجه باشیم گفت: کمیته امداد نیز برای توسعه این فرهنگ از هیچگونه تلاشی دریغ نخواهد کرد.

وی بهترین مهارت را توانمند سازی خود برای خداباوری عنوان کرد و افزود: همکنون در طرح قرآن در خانه ها خانواده کمیته امداد موفقیت و پیشرفت خوبی داشته است.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی افزایش 7 امتیازی استان در مسابقات کشوری را از موفقیت های استان نام برد و تصریح کرد: امیدواریم با ترویج این فرهنگ مسابقات از سطح مجتمع های شبانه روزی به سطح غیر خوابگاهها و خانواده ها نیز کشیده شود تا در پناه قرآن خانواده کمیته امداد رشد و بالندگی زیادی داشته باشد.