همه اعضای شورای امنیت سازمان ملل نمی توانند ادعای استقلال واقعی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، ملا عبدالقادر بیضاوی در خطبه های این هفته نماز جمعه اهل سنت ارومیه با بیان اینکه داشتن استقلال واقعی در شرایط کنونی جهان را پرهزینه دانست و افزود: متاسفانه برخی از قدرت های عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل نیز نمی توانند ادعای استقلال واقعی را داشته باشند.

وی روند رو به رشد بیداری و خودشناسی اسلامی در کشورهای مختلف جهان را ناشی از الگوگیری از انقلاب اسلامی ملت ایران در مقابل رژیم طاغوت دانست و اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی، نه تنها برای ایران و مسلمانان بلکه برای همه محرومان و مظلومان جهان امید به تحقق عدالت را ایجاد کرد.

امام جمعه اهل سنت ارومیه با بیان اینکه امروز ایران از نظر تولید علم و پیشرفت های فن آوری، قدرت برتر منطقه محسوب می شود، ادامه داد: نوع رفتار برخی قدرت های زورگو نسبت به ایران غیرقابل قبول بوده و کوچکترین اتفاق در ایران اسلامی خوراک رسانه های غربی برای مخدوش کردن چهره بین اللملی ایران اسلامی می شود.

بیضاوی پیروزی انقلاب اسلامی را نقطه رهایی از ستم حاکمیت دیکتاتور زمان دانست و با بیان اینکه یکی از ثمرات انقلاب، تثبیت نظام جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف در جهت دفاع از مظلومان و عمل به خواسته های ملت بود، یادآور شد: با پیشرفت و شکوفایی ارزش ها و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران، امروز مردم می توانند امیدوار باشند که نمونه و الگوی خوبی برای دیگر کشورها بخصوص کشورهای اسلامی هستند.