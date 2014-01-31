انقلاب اسلامی انفجار نور و پایان بخش ظلم ظالمان بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام محمد حجتی در خطبه های نماز جمعه کرمانشاه، سی و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت و اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران شجره ای طیبه بود که اصل و بنیاد آن توسط حضرت امام (ره) بنیاد نهاده شد.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران پایان بخش حضور اجانب و بیگانگان نیز بود و دست چپاول گران را از کشورمان قطع کرد تا همه دنیا بفهمند انقلابی که پایه های حکومتی آن برای مردم بنا نهاده شود و رضایت خداوند متعال در میان باشد پیروز و پایدار خواهد بود.

حجت الاسلام حجتی با بیان اینکه انقلاب اسلامی مردمی ترین حکومت دنیاست، خاطرنشان کرد: حضرت امام (ره) در واقع با حمایت عامه مردم و به پشتوانه آن ها بود که توانست انقلاب اسلامی را به پیروزی رسانده و رژیم ستمشاهی را از هستی ساقط کند.

امام جمعه موقت کرمانشاه یادآور شد: مقدمات شکل گیری پیروزی نهایی انقلاب از روز 12 بهمن و همزمان با ورود حضرت امام (ره) به کشور شکل گرفت و با تشکیل دولت موقت اسلامی در 14 بهمن به آن نزدیک شد تا سرانجام در 22 بهمن ملت ایران جشن بزرگ انقلاب را برگزار کردند.

حجت الاسلام حجتی در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ دینی به جز دین اسلام در دنیا و آخرت مورد پذیرش قرار نمی گیرد، خاطرنشان کرد: دین اسلام دین سازش و تسلیم برابر مستکبران نیست و هر زمان که لازم باشد از ماهیت خود دفاع خواهد کرد.

وی افزود: اسلام جنگ و خشونت را نمی پسندد اما هر زمان که لازم باشد در برابر دشمنان با شعار "هیات منه ذله" خواهد ایستاد و هرگز سر تسلیم مقابل آنان فرود نخواهد آورد.

خطیب جمعه کرمانشاه در ادامه خطبه های نماز، توبه را یکی از موارد سفارش شده دین اسلام عنوان کرد و گفت: توبه به معنای برگشتن از راه خطا و بازگشت به مسیر صحیح زندگی است.

حجت الاسلام حجتی همچنین پارسایی را سنگری مستحکم و نیکو برای افراد عنوان کرد و گفت: فرد پارسا کسی است که به حق خود راضی است و حتی گاهی اوقات بخاطردیگران از آن نیز می گذرد.

وی در پایان ضمن اشاره به 16 بهمن روز تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، به روز فناوری فضایی نیز اشاره کرد و گفت: حضرت رسول اکرم(ص) فرمودند اگر دانش در ثریا نیز باشد مردمانی از سرزمین فارس به آن دست خواهند یافت.