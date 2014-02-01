عمار تفتی نویسنده انقلابی شد/ آغاز پخش «در بند اروند» از امشب

عمار تفتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازی خود در سریال «در بند اروند» که به مناسبت دهه فجر روی آنتن شبکه سوم سیما پخش می‌رود به خبرنگار مهر گفت: من در این سریال تلویزیونی نقش یک نویسنده جنگ را دارم که باید کتابی را تمام کند و با پایان کتاب انتظار برای رسیدن پیکر شهیدان نیز به پایان می رسد.

وی درباره نقش خود در این سریال هفت قسمتی که انتظار خانواده‌های شهدا و مفقوالاثرها را نشان می‌دهد، اضافه کرد: من در دانشگاه با دختر یکی از این شهیدان همکلاس هستم و از او خواستگاری می کنم.

این بازیگر که در این سریال نقش بهزاد را بازی می کند، بیان کرد: بهزاد نویسنده جنگ و انقلاب است و تا به حال چند کتاب در این حوزه تالیف کرده است و به او پیشنهاد می شود که نگارش یک فصل باقیمانده از کتابی را بر عهده بگیرد و آن را تمام کند. این کتاب درباره 25 شهید یک روستا در استان مازندران است.

تفتی در پایان به پروژه‌های دیگر خود در تلویزیون اشاره و بیان کرد: من در قسمتی از سریال «آسمان من» به کارگردانی محمدرضا آهنج بازی می کنم که یک اپیزود دو یا سه قسمتی است. فضای داستان این سریال درباره مسایلی است که گارد حفاظت پرواز یک هواپیما با آن روبرو هستند. من هم یکی از ربایندگان این هوایپما هستم که در این سکانس ها با پژمان بازغی و امیرعباس محسنی همبازی هستم. این سریال این روزها مراحل تولید را پشت سر می‌گذارد.

«در بند اروند» به تهیه‌کنندگی سعید مرادی و کارگردانی سیامک صرافت در هفت قسمت 45 دقیقه ای در گروه فیلم و سریال‌های تلویزیونی شبکه سوم ساخته شده و در ایام دهه فجر از شنبه شب مصادف با 12 بهمن ماه ساعت 21 پخش شود.

«در بند اروند» به قلم وحید حسن زاده داستان دو برادر رزمنده را روایت می کند که یکی از آنها از جبهه بازگشته و دیگری در طول جنگ مفقودالاثر شده است.