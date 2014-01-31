زمین چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز آماده بازی تراکتور و داماش/ بازی احتمالا زودتر از ساعت 17 شروع خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان دو تیم تراکتور سازی و داماش گیلان دقایقی پیش وارد زمین مسابقه شدند و احتمال دارد این دیدار زودتر از ساعت 17 یعنی ساعت 16با سوت جمشید محمدی داور این مسابقه آغاز شود.

از حاشیه های دیگر و جالب در ورزشگاه یادگار امام تبریز می توان به کمک هواداران تیم تراکتور سازی تبریز در برف روبی ورزشگاه به مسئولان برگزاری این مسابقه اشاره کرد.

تاکنون تعداد بیش از 5 هزار نفر خود را به ورزشگاه یادگار امام تبریز رسانده اند و چون اغلب سکوهای ورزشگاه پوشیده از برف است تماشاگران با سردادن شعارهایی اعتراض خود را اعلام کردند.

ترکیب تیم تراکتور سازی و داماش در این دیدار

داود نوشی صوفیانی دروازه بان،میلاد فخر الدینی،محمد نصرتی،مرتضی اسدی،مسعود ابراهیم زاده،مهدی کیانی،علی کریمی،فرشاد احمد زاده,رودریگو پیمپائو،سعید دقیقی ،کریم انصاری فر در ترکیب تیم تراکتور سازی قرار خواهند گرفت و میلاد فراهانی ،علیرضا نظیف کار،هادی محمدی،رسول سروش نیا،رضاکار دوست،ابوالفضل حاجی پور،مصطفی حاجتی،مسعود حسین زاده،امین متوسل زاده با سرمربیگری علی نظر محمدی برای تیم داماش به زمین خواهند رفت.