نمایش فیلم های "نوعی تجربه" از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم های حاضر در بخش "نوعی تجربه" از آن دسته آثاری هستند که به گفته علیرضا رضا داد دبیر سی و دومین جشنواره فیلم فجر نه می توانستند از آنها بگذرند و نه می توانستند به عنوان فیلم های بخش مسابقه حضور داشته باشد و نه می توانستند به کلی نادیده گرفته باشند.

در واقع این 12 فیلم تجربه های تازه در سینمای ایران هستند که معمولا فیلمسازان جوان کارگردانی این دسته از فیلم ها را به عهده داشته اند و قرار است از تاریخ 16 بهمن ماه در سالن های 10 نفره برج میلاد در کاخ جشنواره به نمایش درآید.

روز نخست از نمایش فیلم های بخش "نوعی تجربه" که در تاریخ 16 بهمن ساعت 14 برگزاری می شود فیلم "بازگشت" به کارگردانی علی قوی تن روی پرده می رود.ساعت 16 "سیاوشان" به کارگردانی محمد علی سجادی، ساعت 18 "سرزمین رها" به کارگرانی فرهاد مهران فر و ساعت 20 "شب، بیرون" به کارگردانی کاوه سجادی حسینی نمایش داده می شود.

نمایش فیلم های بخش نوعی تجربه در ششمین روز جشنواره سی و دوم فیلم فجر با نمایش فیلم "دختر... مادر... دختر" به کارگردانی پناه برخدا رضایی ساعت 14 ادامه پیدا می کند و پس از آن ساعت 16 "بیداری برای سه روز" به کارگردانی مسعود امینی تیرانی،ساعت 18 فیلم "بازگشت" به کارگردانی علی قوی تن و ساعت 20 فیلم "دربست آزادی" به کارگردانی مهرشاد کارخانی روی پرده می رود.

ساعت 14روز 18 بهمن ماه فیلم "روایت ناپدید شدن مریم" به کارگردانی محمدرضا لطفی نمایش داده می شود و پس از آن ساعت 16 "شب، بیرون" به کارگردانی کاوه سجادی حسینی،ساعت 18 جینگو (روایت معلق) به کارگردانی تورج اصلانی و ساعت 20 فیلم "سایه روشن" به کارگردانی فرزاد موتمن روی پرده می رود.



در هشتیمن روز از برگزاری این دوره از جشنواره 19 بهمن ماه ساعت 14 فیلم "بیداری برای سه روز" به کارگردانی مسعود امینی تیرانی،ساعت16 دربست آزادی به کارگردانی مهرشاد کارخانی،ساعت 18 فیلم «دختر ... مادر... دختر» به کارگردانی پناه بر خدا رضایی و ساعت 20 فیلم "ماهی و گربه" به کارگردانی شهرام مکری روی پرده می رود.

نمایش فیلم های بخش«وعی تجربه در تاریخ 20 بهمن ساعت 14 با فیلم «ماهی و گربه» به کارگردانی شهرام مکری آغاز می شود.ساعت 16 فیلم «سرزمین رها» به کارگردانی فرهاد مهران فر، ساعت 18 فیلم «روایت ناپدید شدن مریم» به کارگردانی محمدرضا لطفی و در آخرین سانس در بخش فیلم های «نوعی تجربه» ساعت 20 فیلم "سیاوشان" به کارگردانی محمد علی سجادی نمایش داده خواهد شد.

در آخرین روز از نمایش فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر در تاریخ 21 بهمن ماه فیلم های بخش نوعی تجربه ساعت 14 فیلم "چینگو" (روایت معلق) به کارگردانی تورج اصلانی رویپردهمی ورد و در ادامه فیلم های «سایه روشن» به کارگردانی فرزاد موتمن ساعت 16 پخش خواهد شد. برای دو سالنس 18 و 20 هنوز هیچ فیلمی در بخش نوعی تجربه اعلام نشده است.