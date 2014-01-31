دومین جشنواره زمستانی سرعین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل بعد از ظهر جمعه در آیین افتتاحیه این جشنواره در سرعین گفت: این شهرستان كانون آب های گرم در كشور بوده و ظرفیت ها و توانمندی های خاصی در جذب گردشگر دارد.

یحیی نقی زاده برگزاری این جشنواره را در راستای خروج سرعین از گردشگری صلی عنوان کرد و افزود: از چند سال گذشته تلاش می شد برنامه های متنوعی در فصل زمستان سرعین برگزار کنیم تا بتوانیم از زمستان های این شهر نیز استفاده لازم را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه جشنواره در جمعه های هر هفته در طول برگزاری خود با ویژه برنامه همراه است، اضافه کرد: در سایر روزها نیز انواع ورزشهای زمستانی از جمله اسکی در محل پیست اسکی آلوارس برگزار می شود.

به گفته مدیر كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مقدمات لازم برای اجرای این برنامه فراهم شده و پیش بینی می شود جشنواره امسال با استقبال قابل توجهی همراه باشد.

وی با بیان هم اکنون زمینه برای رونق گردشگری در این منطقه فراهم شده است، ادامه داد: تلاش می شود ویژگی های سرعین در تمام چهار فصل به گردشگران کشوری و حتی خارج از کشور معرفی شود.

فرماندار شهرستان سرعین نیز در این مراسم گفت: برای این جشنواره برنامه های شاد و مفرحی از جمله ورزشی، فرهنگی، اجتماعی، غذاهای محلی در قالب خانواده در نظر گرفته شده است.

علی واحد بیان داشت: علاوه بر این در ایام این جشنواره هتل ها و مراكز اقامتی از 20 الی 70 درصد، سالن های غذاخوری 20 درصد و آب های گرم معدنی 50 درصد تخفیف ویژه خواهند داشت.

این جشنواره از روز 10 بهمن لغایت 13 اسفندماه برگزار و در روزهای آخر هر هفته در این ایام برنامه های شاد، تفریحی و ورزشی در سرعین برگزار می شود.

در این آیین که در هوای برفی و سرد در محوط باز مجتمع آبدرمانی سرعین برگزار شد، برنامه های شاد از جمله سرود، نمایش طنزو مسابقات فرهنگی و هنری اجرا شد.