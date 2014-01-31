3000 نفر در راور ویزیت رایگان شدند/ راور نیازمند حمایت های دولتی در بحث بهداشت و درمان

محمود بابایی ماهانی در حاشیه برگزاری مانور بهداشت و درمان در گفتگو با خبرنگار مهر برگزاری اینگونه طرح ها را نشانه توجه مسئولان به سلامت جامعه دانست و گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و با حضور تیم های پزشکی و امدادی از استان های کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان حدود سه هزار نفر ویزیت رایگان شدند.

بابایی ماهانی هدف از برگزاری این طرح را خدمت رسانی به اقشار مختلف مردم بالاخص توجه به مناطق محروم استان کرمان ذکر کرد و افزود: این طرح در مناطق دورافتاده و روستاهای شهرستان نیز اجرا شده است.

وی درباره محل برگزاری این مانور بهداشت و درمان در شهرستان راور تصریح کرد: نیروهای هلال احمر در مدت سه روز در مناطق حومه شهر، فیض آباد، روستای ده علی و روستای خورند به ویزیت رایگان بیماران پرداختند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان راور با اشاره به تاکید مسئولان استان کرمان و شهرستان راور برای ارتقاء سطح سلامت در این شهرستان اظهار داشت: شهرستان راور نیازمند حمایت های دولتی در بحث بهداشت و درمان است.

وی به استقبال خوب مردم شهر راور از این مانور اشاره کرد و ادامه داد: برگزاری این مانور تاثیرات مثبت زیادی در شهرستان داشته است.

مانور مانور بهداشت و درمان به مدت سه روز تا 11 بهمن در راور ادامه دارد.



