ایستادگی و مقاومت رمز پیروزی ملت ایران در برابر استکبار جهان است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام حامدی در خطبه های نماز این هفته میانه با اشاره به اقتدار کشور ایران در منطقه و جهان با توجه به کارشکنی های حاکم موفقیت های بدست آمده را در سایه رهبری عالی قدر و وحدت میان مسئولین و مردم دانست .



امام جمعه میانه گفت:داشتن حکومت اسلامی آرزوی دیرینه مردم ایران بود و قرار گرفتن و زندگی کردن در چنین حکومتی یک نعمت بزرگ الهی است و ما باید شکر گذار و انتقال دهنده مفاهیم انقلاب به نسل های بعدی باشیم.



وی با بیان این موضوع که نماز جمعه خود یکی از برکات نظام مقدس جمهوری اسلاماست افزود: زمانی بود که مردم نمیتوانستند به راحتی عزاداری و عبادت کنند و این در حالی بود که زمینه گناه و فساد در جامعه موج میزد ، شرایط کنونی قابل مقایسه با آن دوران نیست تلاش و برای هرچه بهتر شدن وضعیت جامعه بخصوص در بخش فرهنگ باید مردم و مسئولین تلاش کنند.



حجت الاسلام حامدی با اشاره به این موضوع که شهدا حق بزرگی بر دوش ملت ایران دارند خاطرنشان کرد ؛ مردم شریف شهرستان میانه نیز همانند سایر هموطنان موظف به پاسداری از خون شهیدان هستند.

وی ناتوانی دشمن در مقابله با رزمندگان را عامل هجوم آوردن به بمباران نقاط شهری و مدارس و کشته شدن افراد بی دفاع و مظلوم که مدارس زینبیه و ثارالله نمونه بارز آن بود ،دانست .



امام جمعه میانه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بهمن ماه بخصوص شهدای مظلوم مدارس زینبیه و ثارالله و پاسداران شهید مدافع حریم هوایی شهر میانه , از عوامل اجرا کننده یادواره شهدای زینبیه و ثارالله که چهارمین سال برگزاری خود را پشت سر گذاشت ، تقدیر و تشکر کرد .



حامدی ایستادگی و مقاومت را رمز پیروزی ملت خواند و افزود ؛ عزت بدست آمده ساده بدست نیامده است و مسئولان نظام موظف هستند از موضع اقتدار و قدرت با کشورهای غربی تعامل داشته باشند .