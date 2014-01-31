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۱۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۱۷

قلعه‌نویی پس از تساوی استقلال:

بازیکنانم اشتباه بچگانه‌ای انجام دادند/ در این زمین بازی کردن شانسی است!

بازیکنانم اشتباه بچگانه‌ای انجام دادند/ در این زمین بازی کردن شانسی است!

سرمربی تیم فوتبال استقلال دلیل تساوی تیمش برابر مس در دقایق پایانی را زمین بد ورزشگاه کرمان عنوان کرد و گفت: اصولا در این زمین ها بازی کردن و نتیجه گرفتن شانسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از تساوی یک بر یک عصر امروز جمعه تیمش برابر مس کرمان در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه شهید باهنر ضمن بیان این مطلب افزود: من در مورد تیم خودم صحبت می کنم و می گویم که اصلا بازی خوبی نبود و من از آن راضی نیستم.

وی ادامه داد: شاید یکی از اصلی ترین دلایل این بد بودن زمین مسابقه بود که کیفیت لازم را نداشت. البته زمانی که من در کرمان بودم شرایط این زمین بهتر بود اما الان دیگر کیفیت بازی ندارد و فوتبال بازی کردن و نتیجه گرفتن شانسی است.

امیر قلعه نویی خاطرنشان کرد: در بین زمین هایی که ما به شهرهای مختلف رفته ایم این زمین بدترین آنها بود و اصلا کیفیت لازم را نداشت. البته شاید این یک امتیاز برای مس کرمان خیلی خوب باشد و به درد آنها بخورد. اما من از کیفیت بازی بازیکنانم راضی نیستم

وی افزود: اگر بچه های ما آن اشتباهات بچگانه را نمی کردند گل نمی خوردیم. بالاخره یک روز برابر ذوب آهن در دقایق آخر گل زدیم و بردیم و یک بار هم اینطور مساوی کردیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پایان گفت: در این زمین تیم هایی که تاکتیکی و تکنیکی هستند به مشکل می خورند. شاید مسی ها به این زمین عادت دارند اما برای ما خوب نبود.

کد مطلب 2225557

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