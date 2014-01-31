  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۴۷

لیگ برتر واترپلو/

زنجان و اميديه نصف راه قهرمانی را پیمودند

زنجان و اميديه نصف راه قهرمانی را پیمودند

دور رفت مرحله نيمه نهايی ليگ برتر واترپلو با پيروزي شهبازی زنجان و نفت اميديه به پايان رسيد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو؛ دور رفت مرحله نيمه نهايی رقابتهای ليگ برتر واترپلو با انجام دو ديدار در گچساران و تهران به پايان رسيد. در رقابتهای اين مرحله تيم های ميهمان نتايج بهتری كسب كردند.

بازی حساس و نفسگير شهبازی زنجان و دانشگاه آزاد تهران به ميزباني تيم تهرانی در استخر ٩دی برگزار شد. در اين بازی تيم شهبازی موفق شد با نتيجه 11 بر 8 ميزبان خود را مغلوب سازد. محسن رضوانی رئيس فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو ايران نيز از نزديك شاهد مصاف اين دو تيم بود.

در ديگر مسابقه اين مرحله نفت و گاز گچساران ميزبان نفت اميديه بود. در اين بازی نيز تيم ميهمان نمايش بهتری داشت و توانست با نتيجه 11 بر 8 حريف خود را از پيش رو بردارد.

بازی های دور برگشت رقابتهای نيمه نهايی اين فصل ليگ برتر واترپلو جمعه هفته آينده (18بهمن) در زنجان و اميديه برگزار می شود.

کد مطلب 2225564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه