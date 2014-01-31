زنجان و اميديه نصف راه قهرمانی را پیمودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو؛ دور رفت مرحله نيمه نهايی رقابتهای ليگ برتر واترپلو با انجام دو ديدار در گچساران و تهران به پايان رسيد. در رقابتهای اين مرحله تيم های ميهمان نتايج بهتری كسب كردند.



بازی حساس و نفسگير شهبازی زنجان و دانشگاه آزاد تهران به ميزباني تيم تهرانی در استخر ٩دی برگزار شد. در اين بازی تيم شهبازی موفق شد با نتيجه 11 بر 8 ميزبان خود را مغلوب سازد. محسن رضوانی رئيس فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو ايران نيز از نزديك شاهد مصاف اين دو تيم بود.



در ديگر مسابقه اين مرحله نفت و گاز گچساران ميزبان نفت اميديه بود. در اين بازی نيز تيم ميهمان نمايش بهتری داشت و توانست با نتيجه 11 بر 8 حريف خود را از پيش رو بردارد.



بازی های دور برگشت رقابتهای نيمه نهايی اين فصل ليگ برتر واترپلو جمعه هفته آينده (18بهمن) در زنجان و اميديه برگزار می شود.