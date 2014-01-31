طرح مسکن ثامن گرفتار در سرعت آتش نفت آبادان/ بسکتبال مشهد روی خط بدشانسی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه بسکتبال تیم های طرح مسکن ثامن مشهد و پالایش نفت آبادان که عصر امروز در مشهد برگزار شد با نتیجه 78-72 به نفع تیم میهمان به پایان رسید تا نماینده بسکتبال مشهد در لیگ دسته یک بسکتبال کشور همچنان بر روی خط بد شانسی حرکت کند.

مسابقه تیم های طرح مسکن ثامن مشهد و پالایش نفت آبادان در کوارتر اول با نتیجه 24-20 به نفع تیم میزبان پایان یافت اما شاگردان مهدی صاحبیان در کوارتر دوم اسیر سرعت بازیکنان آبادانی شدند تا این کوارتر با نتیجه 25-18 به نفع آبادنی ها پایان یاید.

تلاش بسکتبالیست های مشهدی در کوارتر سوم هم نتیجه نداد و تیم آبادانی توانست با نتیجه 15-8 میزبانش را شکست دهد.

بازیکنان طرح مسکن مشهد که امتیاز خانگی شان را از دست رفته می دیدند در کوارتر چهارم به قصد جبران نتیجه مسابقه وارد میدان شدند که در نهایت این کوارتر با نتیجه 22-18 به نفع تیم مشهدی به پایان برسد اما اختلاف نتیجه در این کوارتر در باخت تیم مشهدی تاثیری نداشت تا بسکتبال مشهد شاهد یک باخت خانگی باشد.

محمدیان مربی تیم بسکتبال طرح مسکن ثامن در پایان این مسابقه گفت: بازی پایاپای بود و چند ضد حمله تیم حریف و همچنین سرعت بازیکنان آبادانی بچه های ما را اسیر کرد و در نهایت تیمی که کمتر اشنباه کند پیروز میدان خواهد بود.

مسابقه تيم هاي طرح ثامن مسكن مشهد و پالايش نفت آبادان در چارچوب مسابقات ليگ دسته يك بسكتبال كشور ساعت عصر امروز در خانه بسكتبال مشهد برگزار شد.