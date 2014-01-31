به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتسال گیتیپسند اصفهان و شهرداری تبریز در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور از ساعت 17:30 امروز جمعه در ورزشگاه پیروزی اصفهان آغاز شد.
شاگردان رضا لک بعد از شکست هفته گذشته خود مقابل دبیری تبریز و اتفاقات رخ داده مبنی بر انحلال این تیم، در صدد تقویت تیم خود بر آمده و در نهایت به پیروزی رسیدند.
این دیدار که برای تیم گیتیپسند اصفهان از اهمیت بسیاری برخوردار بود در نهایت با پیروزی پنج بر چهار گیتیپسند به پایان رسید.
گیتیپسندیها در این بازی چندین موقعیت گلزنی داشتند و در شرایطی که با نتیجه 5 بر 3 از تیم حریف جلو بودند، در دقایق پایانی یک گل دیگر دریافت کردند تا با اختلاف یک گل در این بازی به پیروزی برسند.
مهدي جاويد، سعيد تقي زاده، محمد کشاورز و محمد طاهري(2 گل) برای گیتیپسند و وحيد شفيعي و مرتضي عزتي نیز برای شهرداری تبریز در این بازی گلزنی کردند.
گیتیپسند با پیروزی در این بازی با توجه به شکست دبیری تبریز، اختلاف خود با صدر جدول را به 6 امتیاز رساند و به کورس مدعیان قهرمانی بازگشت.
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