شعار تماشاگران گیتی پسند پیرامون تماس با داوران

به گزارش خبرنگار مهر، تماشاگران تیم گیتی‌پسند اصفهان با سر دادن شعارهایی، بر این باور بودند که یکی از مسئولان تیم دبیری تبریز، با داوران بازی امروز تماس گرفته است.

این تماشاگران در شعارهای خود نسبت به این مسئله اعتراض کرده و خواستار نظارت بیشتر بر داوری‌های لیگ برتر فوتسال شدند.

* نزدیک به 100 نفر از تماشاگران تیم گیتی‌پسند در ورزشگاه پیروزی اصفهان حضور داشته و این بازی را از نزدیک تماشا می‌کردند.

* با وجود برگزاری این مسابقه در یک روز تعطیل، به دلیل اینکه همزمان با این مسابقه، دیدار تیم‌های پرسپولیس و سپاهان برگزار می‌شد، استقبال تماشاگران از مسابقه چندان قابل توجه نبود.

* در ابتدای مسابقه، بنر شهید غازی در دست بازیکنان دو تیم قرار داشت و این دو تیم یاد شهید غازی را گرامی داشتند.

* حضور حسین شمس سرمربی سابق تیم ملی در ورزشگاه پیروزی اصفهان از دیگر حواشی این مسابقه به شمار می‌رفت که باعث شد او مورد توجه خبرنگاران قرار گیرد.

* اشتباهات داور دوم مسابقه در ابتدای بازی باعث اعتراض سرمربی تیم فوتسال شهرداری تبریز به آن شد.

* در دقایق پایانی مسابقه که داور چند سوت به ضرر تیم گیتی‌پسند زد، تماشاگران گیتی‌پسند به این مسئله به شدت اعتراض کردند.