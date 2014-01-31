به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هاشمی بازیگر سینمای ایران امشب جمعه 11 بهمن ماه در تالار وحدت در مراسم افتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر توسط هنروران سینمیا ایران مورد تقدیر قرار گرفت.

این بازیگر سینمای ایران که در افتتاحیه سی و دومین مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر بعد از تقدیر از هما روستا مورد تجلیل قرار گرفت، به پیشنهاد خودش با سه نفر از هنروران به روی سن آمد و سکه هایی را هم که از طرف جشنواره فیلم فجر به او اهدا شد، به این هنروران تقدیم کرد.

محمد ذوالفقاری، شمس‌الدین دولتشاهی و غلامحسین میرزایی، بازیگر نقش غلام ژاپنی در فیلم «دو فیلم با یک بلیط»، سه بازیگر فرعی پرسابقه سینمای ایران بودند که برای تقدیر از هاشمی بالا آمدند.

در ابتدای این بخش از افتتاحیه، فیلم مستند کوتاهی از مهدی هاشمی با ترجیع‌بند سینمای نازنین ایران، پخش شد. در این فیلم مهدی هاشمی در راه رانندگی در جاده چالوس ایران در مورد سینمای ایران و سابقه فیلمسازی‌اش حرف می‌ زد.

در انتهای این مراسم هاشمی از دوران جدید و امیدی که برای سینماگران درست شده است تشکر کرد و این شب را شب پرافتخاری در زندگی‌اش نامید.

وی در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر یرای دومین بار موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول برای فیلم های «آلزایمر» و «آقا یوسف» شد.