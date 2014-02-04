60 درصد جوانان آفریقایی بیکارند/ جدال با بیکاری در قاره سیاه

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت اشتغال در آفریقا اعلام کرد: با ورود سالیانه 10 تا 12 میلیون نفر از زنان و مردان به بازار کار برای جستجوی شغل، ایجاد اشتغال باید به عنوان یکی از سیاست های کلان اقتصادی در کشورهای آفریقایی قرار بگیرد.

در حال حاضر 60 درصد از کل جوانان در آفریقا بیکار هستند و طبق اعلام بانک توسعه آفریقا جمعیت جویای کار در این گروه بیش از دو برابر بزرگسالان است.

همچنین در شرایط فعلی، فقط یک چهارم از نیروی کار در آفریقا دارای مشاغل پایدار و دستمزد مناسب هستند. طبق اعلام سازمان جهانی کار، بیکاری جوانان در کشورهای شمال آفریقا بالاترین میزان در جهان است.

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قرار بود نرخ بیکاری در کشورهای شمال آفریقا به 29 درصد در سال گذشته میلادی برسد. هم اکنون یکی از اولویت های آفریقا فراهم شدن کار مناسب و معقول برای دسترسی به توسعه و حفظ صلح در این منطقه از جهان است.

هم اکنون درصد قابل توجهی از جمعیت جوان زیر 25 سال در کشورهای جنوب صحرای آفریقا بیکار هستند و 70 درصد از جوانان در این کشورها روزانه با کمتر از 2 دلار زندگی می کنند؛ در عین حالی که آفریقا جوانترین جمعیت را در جهان دارا است.

روند فعلی جمعیتی در آفریقا نشان می دهد که جمعیت جوان آفریقا تا سال 2045 به دو برابر خواهد رسید. تخمین زده می شود در دهه آینده نیروی کار در آفریقا به 122 میلیون نفر بالغ شود. به صورت کلی، تا سال 2050 بیش از یک چهارم نیروی کار جهان را جوانان آفریقایی تشکیل خواهند داد.