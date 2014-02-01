مسابقات دور نهایی لیگ والیبال جوانان کشور در مشهد/ مصاف میزان خراسان و آلومینیوم هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، دور پایانی مسابقات لیگ والیبال جوانان کشور عصر جمعه در حالی به میزبانی میزان خراسان رضوی در مشهد کلید خورد که شش تیم برتر والیبال کشور در این دوره از مسابقات حضور یافتند.

در روز اول مسابقات لیگ والیبال جوانان کشور تیم های مدعی در برابر یکدیگر صف آرایی کردند که ماحصل این رو در رویی شکست 0-3 شهرداری تبریز در برابر جواهری گنبد، پیروزی 3-2 سایپا البرز در مقابل آلومینیوم هرمزگان و پیروزی 3-2 پیکان در مقابل میران خراسان بود.

تیم میزان خراسان که در مسابقه روز اولش و با وجود تلاش زیاد شاگردان مهدی فعال با نامهربانی و ضعف در داوری مسابقه رو برو شد در نهایت و در میان بهت و حیرت طرفداران پر شور مشهدی نتیجه مسابقه را به پیکان تهران واگذار کرد، تا در روز دوم این دوره از مسابقات ساعت 16 شنبه 12 بهمن ماه و در سالن مهران مشهد در مقابل تیم آلومینیوم هرمزگان صف آرایی کند.

مسابقات والیبال جوانان کشور که از 11 بهمن ماه جاری به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی میزان خراسان رضوی در مشهد آغاز شده تا 15 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.