یوم الله 12 بهمن ماه پیامی روشن برای دشمنان انقلاب اسلامی دارد

جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یوم الله 12 بهمن ماه روز تجدید میثاق مجدد با آرمان ها و اندیشه‌های تابناک امام راحل است و در این ایام باید ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دلاوری ها و رشادت های اقشار مختلف مردم، ارزشها و آرمانهای انقلاب و امام راحل برای نسل جدید عنوان شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر امواج انقلاب اسلامي تمام نقاط مختلف جهان را در برگرفته و امروز انقلاب اسلامي به الگويي براي نهضت هاي اسلامي منطقه بدل شده است.

وی یادآور شد: گرامیداشت یوم الله دهه فجر نشانگر میزان عشق و علاقه مردم به انقلاب اسلامی و پیامی روشن برای دشمنان نظام که سناریوهای مختلفی برای به چالش کشیدن این انقلاب طراحی کرده‌اند دارد و به آنان نشان می دهد که ملت همواره حامی و پشتیبان نظام بوده اند.

دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری در خراسان رضوی عنوان کرد: در ایام دهه فجر باید باری دیگر رهنمودها و فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری تبیین شود زیرا مستکبران همواره از زنده نگه داشتن و بازخوانی این رهنمودها هراس داشته اند.

وی بیان کرد: ملت ایران اسلامی با هوشمندی و هوشیاری باری دیگر اندیشه ها و رهنمودهای امام خمینی و رهبری را در ذهن مرور کرده و با آرمان های رهبران خود تجدید میثاق می کنند.