توسعه مازندران در ایستگاه انقلاب/ استان در مسیر پیشرفت و شکوفایی

به گزارش خبرنگار مهر، مازندران به برکت خدمات نظام اسلامی در 35 سال گذشته به استانی شکوفا تبدیل شد که ردپای خدمت را در جای جای استان می توان مشاهده کرد و بهره مندی درصد بالایی از روستاییان استان از خدمات بهداشتی، رفاهی، گاز طبیعی، برق، راه و امکانات فرهنگی از جمله خدمات نظام در این خطه از کشور پهناور اسلامی است.

بازخوانی بخشی از خدمات نظام اسلامی در مازندران حاکی از آن استان که این استان کرانه خزری به برکات خدمات نظام به پیشرفتهای قابل توجه ای دست یافته است.



مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با بیان دستاودرهای انقلاب اسلامی، بهره مندی بیش از 474 هزار مشترک از خدمات شرکت توزیع برق غرب استان را از جمله دستاوردها بیان می کند.

مصطفی سالار افزود: در حالی که در قبل از انقلاب تعداد معدودی از مناطق روستایی از نعمت برق بهره مند بودند، امروز بیشترین تعداد مشترکان شرکت در بخش خانگی با 398 هزار و 11 اشتراک و کمترین تعداد مشترکان در بخش صنعتی با دوهزار و 329 اشتراک است.

وی اظهار داشت: امور توزیع برق تنکابن با 90 هزار و 188 مشترک همچنان صاحب بیشترین اشتراک در بین امورهای شرکت است.

وی یادآورشد: 245 هزار و 324 مشترک شهری و 228 هزار و 803 مشترک روستایی از خدمات این شرکت استفاده می کنند.

ایجاد 10 هزار کیلومتر راه در مازندران

دستاوردهای انقلاب در حوزه راه و شهرسازی مازندران نیز چشمگیر و قابل تامل است و مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در این زمینه می گوید: شبكه راههاي استان مازندران به دليل واقع شدن در مسير ترانزيتي آسياي ميانه وجود بنادر و در حاشيه جنوبي شمال غرب به شمال شرق كشور و مسير تهران _مشهد به ويژه پتانسيل هاي گردشگري و استفاده از مواهب طبيعي از پرترافيك ترين راههاي كشور محسوب مي شود.

سید علی اسد افزود: اين اداره كل وظيفه حفظ و نگهداري در قياس با ميزان راههاي كشور 48.2 در صد از راههاي اصلي و فرعي 7.9 درصد از راههاي روستايي كل كشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به وجود 10 هزار و 500 کیلومتر راه اصلی و فرعی در استان عنوان کرد: این میزان قابل قیاس با میزان راههای موجود در قبل از انقلاب نیست و از این تعداد بیش از هفت هزار کیلومتر راه روستایی است.

به گفته اسد، در ایام فجر 45 پروژه در حوزه راه و شهرسازی بهره برداری می شود و در مجموع نیز 660 پروژه در دست اقدام است.

درحالی که امروز، درصد بالایی از مناطق روستایی و جمعیت استان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند، بهره مندی از سوخت پاک در قبل از انقلاب، یک رویا و آرزو به شمار می رفت.

رویای گازرسانی در قبل از انقلاب

عمليات گازرساني به شهرها و روستاهاي استان مازندران در سالهاي اوليه پس از انقلاب تحت نظر مديريت منطقه 4 گاز خراسان و مازندران انجام مي پذيرفت .

از آنجاييکه تامين سوخت گاز نيروگاه شهيد سليمي نکاء در برنامه هاي اوليه وزارت نفت قرار داشت و بلحاظ آماده نبودن پالايشگاه شهيد هاشمي نزاد(خانگيران) جهت بهره برداري مقرر شد سوخت نيروگاه عظيم نکاء با اجراي طرح ضربتي از طريق خط لوله نفت ري - مشهد تامين گردد. پس از اجراي طرح مذکور و گازدار شدن خط 30 اينچ مشهد - نکاء از طريق خط لوله فوق تقريبا تامين گاز 2 واحد از 4 واحد نيروگاه از منابع گازي جنوب کشور ميسور شد و متعاقبا برنامه گازرساني به تعدادي از شهرها و روستاهاي مسير مشهد - نکاء در دستور کار گازرساني منطقه 4 خراسان و مازندران قرار گرفت.

محسن عرب مقصودی مدیرعامل گاز مازندران می گوید: به همت وتلاش کارکنان منطقه 4 گاز و به مسئوليت رييس گازرساني وقت خراسان و مازندران شهيد بزرگوار مهندس سيد محمدرضا حسيني رستمي از فرزندان شايسته خطه لاله خيز استان مازندران گاز روستاي ترکمن نشين قزلجه از توابع شهرستان گنبد بعنوان اولين روستاي شمال کشور در سال 1360 مورد بهره برداري قرار گرفت از آن به بعد تعداد ديگري از شهرها و روستاهاي استان مازندران در برنامه گازرساني قرار گرفتند .

وی اظهار داشت: ضمنا شهر بهشهر نيز بعنوان اولين شهر در مازندران انتخاب و فاز اول آن در سال 1363 مورد بهره برداري قرار گرفت و بخشهايي از شهرهاي مينودشت و بندر گز و کردکوي نيز بتدريج از نعمت برنامه گاز بهره مند شدند.

وی یادآور شد: به لحاظ بعد مسافت بين استان خراسان و مازندران و به منظور تسریع در امر برنامه هاي گازرساني به شهرها و روستاها و صنايع استان مازندران هيئت مديره شرکت ملي گاز ايران در سال 1367 تصويب کرد که گازرساني استان مازندران از منطقه 4 گاز خراسان منفک و بصورت منطقه اي مستقل انجام وظيفه کند و منطقه 9 گاز مازندران عملا از سال 1367 تاسيس و شروع به فعاليت کرد.

وی افزود: در راستاي برنامه هاي اول و دوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي بتدريج عمده شهرهاي استان و تعدادي از روستاها نيز با استفاده از منابع گازي سرخس و جنوب کشور از نعمت گاز بهره مند شد.

توسعه خدمات بهداشتی و درمانی

خدمات گسترده نظام اسلامی در حوزه بهداشت و درمان بر کسی پوشیده نیست و درحالیکه در قبل از انقلاب، تنها چند مرکز درمانی با امکانات محدود در برخی نقاط استان وجود داشت، امروز اکثر روستاهای استان مجهز به خانه بهداشت هستند و در هر شهرستانی مراکز درمانی متعدد فعالیت دارد.

قاسم جان بابایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران می گوید: دانشگاه علوم پزشکی مازندران درسال ۶۵ با توسعه آموزشگاه عالی مامايي ساری که در سال ۱۳۵۴ به عنوان اولين مرکز آموزشی شروع به کار نموده بود بنيان نهاده شد.

وی اظهار داشت: اين آموزشگاه درسال ۱۳۶۷ به دانشکده پرستاری و مامايی نسيبه ساری ارتقاء يافته ، طی اين سالها دانشکده پزشکی بابل در سال ۶۴ ، دانشکده پزشکی ساری در سال ۶۷ و دانشکده پزشکی گرگان در سال ۷۱ تاسيس شد. با متنزع شدن استان گلستان در سال ۷۶ و استقلال دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال ۷۰ ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران پايه گذاری شد.

وی افزود: در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی مازندران در رشته های پزشکی ، داروسازی ، دندانپزشکی، بهداشت ، پیراپزشکی و پرستاری مامایی ، واحد بین الملل رامسر و در مقاطع تحصیلی متعدد با بهره مندی از شمار زیادی عضو هیأت علمی رسالت آموزشی خویش را بنحو مطلوبی دنبال کرده است.

وی گفت: دانشگاه به جمعيتی بیش از سه میلیون نفر بخش اعظمی از مسافران در ايام تعطيل، خدمات بهداشتی درمانی ارائه می دهد ، این دانشگاه دارای هفت معاونت شامل معاونتهای پژوهشی ، درمان ، آموزشی ، پشتیبانی ، دانشجویی فرهنکی ، غذا و دارو و بهداشتی و در قالب ۱۹ بیمارستان ، ۱۵ شبکه بهداشتی درمانی ، ۲۳۶ مرکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری فعال ، ۳۵ پایگاه بهداشتی ، ۱۰۲۱ خانه بهداشت روستایی فعال و ۲۹ مرکزبهداشتی درمانی شبانه روزی و تسهیلات زایمانی ، خدمات لازم را به مردم ارائه می دهد.

دهه فجر تجلی حماسه سرافرازی

نماینده ولی فقیه در مازندران نیز با گرامیداشت دهه فجر معتقد است، دهه مبارک فجر، تجلی شکوهمند حماسه و سرافرازی ملتی است که در عصر اسارت انسان، با انقلاب اسلامی خویش، صفحه‏ای زریّن را در تاریخ حیات آدمی گشود و ندای خداخواهی، معنویت، آزادی و استقلال را در گوش جان جهانیان طنین‏انداز کرد.

آیت الله طبرسی افزود: دهه فجر،‌ سرآغاز طلوع اسلام،‌ خاستگاه ارزشهای اسلامی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ سربلندي و عزت ماست که گذشته را از آینده جدا ساخته است.

همچنین استاندار مازندران نیز با تبریک به مناسبت دهه فجر عنوان کرد: 22 بهمن اوج شكوه و عظمت پيروزي ملتي مسلمان و متكي به آرمان هاي ائمه (ع) بر طاغوت و طاغوتيان است كه ياد و خاطره حماسه سازي هاي آن هرگز از صفحه تاريخ و ذهن مردم ايران و جهان محو و زدوده نخواهد شد.

ربیع فلاح جلودار افزود: انقلاب اسلامی ایران، نه تنها سرنوشت کشور را تغییر داد و اسلام را به حکومت نشاند، بلکه بر کشورهای منطقه و قواعد بین المللی و جهانی نیز تأثیر گذاشت و عرف نظام بین المللی را بر هم زد.

بهره برداری از 625 پروژه در فجر انقلاب



وی اظهار داشت: امروز به برکت انقلاب اسلامي و با وجود صدها دسیسه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از سوی دشمنان، ملت ایران زنده و با نشاط، مسؤولان و دولت مردان کوشا و دل سوز، استعدادهای جوانان در جوشش و بالندگی، شعارها و هدف های ملت و دولت یک سان و همه با سمت و سوی ایرانی بزرگ و آباد و متّحد و الگو برای کشورهای اسلامی و آفاق آینده، روشن و تاب ناک است.

همزمان با سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بهره برداری از 625 پروژه عمرانی، زیربنایی و تولیدی در استان مازندران آغاز می شود و در بهار آزادی مازندران لاله خیز، جای شهدا بیش از هر زمان دیگری خالی است.