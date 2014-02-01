محمداسماعیل امامزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، رتبه‌بندی این استان در کشور را در شاخص‌های مختلف بیان و عنوان کرد: هم‌اکنون مازندران در بخش فناوری‌های عمومی رتبه هفدهم کشور و در بخش منابع عمومی نیز در ردیف بیست‌ویکم قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در بخش تعداد اعضا این استان توانست رتبه پنجم کشور را از خود کند، اذعان داشت: مازندران در امانت کتاب در جایگاه چهارم کشور قرار گرفت.

امام‌زاده افزود: اگرچه مازندران تعداد اعضا و منابع عمومی در سطح بالایی قرار گرفته اما به نسبت معدل کشوری در جایگاه پائین قرار گرفته است.

این مسئول با اعلام اینکه هم‌اکنون عملیات اجرایی 50 پروژه کتابخانه‌ای در مازندران در دست اجراست، ابراز داشت: از این تعداد 40 پروژه در روستاهای این استان در دست احداث است.

وی اعتبار هزینه ساخت این کتابخانه‌ها را بالغ بر 4.5 میلیارد تومان بیان کرد و گفت: با توجه به هزینه ساخت این پروژه‌ها اعتباری بالغ بر 15 میلیارد تومان نیاز است.

امامزاده با تاکید براینکه با این وضع تاکنون بالغ بر دو میلیارد و 150 میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته، اظهار داشت: امیدواریم استاندار مازندران نسبت به تخصیص بودجه برای ساخت این پروژه‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند.

مدیرکل کتابخانه‌های مازندران از فعالیت انجمن خیرین کتابخانه‌ساز در 20شهرستان این استان خبرداد و گفت: این انجمن‌ها بعد از رسمیت شاختن فعالیت خود را نسبت به کمک‌رسانی جهت ساخت کتابخانه‌های عمومی آغاز خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون سرانه فضای کتابخانه‌ای استان در هر یکصد نفر مازندرانی 1.60 سانتی‌متر و معدل آن 2.5 مترمربع است، بیان داشت: با توجه به سرانه 1404 معدل این استان باید به هشت مترمربع برسد که با بهره‌برداری 50 پروژه در دست اجرا سرانه کتابخانه‌ای این استان به 2.10 سانتی‌متر خواهد رسید.

امام‌زاده خاطرنشان کرد: با این وضعیت مازندران در این زمینه همچنان با کاستی‌ها فراوانی مواجه است.