فيلم هاي جشنواره فجر در سنندج اكران مي شوند/برنامه حوزه هنري كردستان براي تجليل از مفاخر فرهنگي

به گزارش خبرنگار مهر، امين مرادي بعد از ظهر جمعه در مراسم تقدير از هنرمند پيشكسوت موسيقي محلي كردستان در سنندج اظهار داشت: بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته قرار است كه فيلم هاي منتخب جشنواره بين المللي فجر به صورت همزمان با تهران در سنندج نيز اكران شوند.

وي ادامه داد: حوزه هنري كردستان در راستاي توجه به فعاليت هاي فرهنگي و همچنين بهره برداري از ظرفيت هاي در اختيار خود برنامه ريزي هاي متعددي را در دستور كار قرار داده و در اين راستا نيز همانند سال گذشته و به دليل وجود سينما بهمن، فيلم هاي منتخب جشنواره فجر به صورت همزمان در سنندج اكران مي شود.

رئيس حوزه هنري استان كردستان بيان كرد: حوزه هنري در كنار برنامه منظم اكران فيلم هاي منتخب سينماي ايران و جهان، برنامه هاي ويژه اي نيز در راستاي حمايت از فيلم سازان جوان كردستاني براي توليد آثار برتر در دستور كار قرار داده و خوشبختانه طي چند سال اخير موفقيت هاي خوبي را نيز در اين عرصه به دست آورده ايم.

وي با بيان ميزان حمايت هاي حوزه هنري كردستان از توليد فيلم هاي كوتاه يادآور شد: حوزه هنري طي سال جاري ضمن حمايت از توليد 17 فيلم كوتاه نقش مهمي را در كسب موفقيت هاي كردستان در اين بخش بر عهده داشته است و انتظار مي رود كه اين روند همچنان ادامه داشته باشد.

مرادي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ديگر فعاليت ها و اقدامات صورت گرفته در راستاي تقويت فعاليت هاي فرهنگي كه از سوي حوزه هنري استان كردستان برگزار مي شود، افزود: برگزاري نشست هاي تخصصي در زمينه هاي مختلف فرهنگي و هنري با استفاده از حضور خود هنرمندان نيز در ستور كار قرار گرفته است.

وي به اقدامات حوزه هنري در بخش موسيقي اشاره كرد و گفت: حمايت از برگزاري كنسرت هاي موسيقي هنرمندان موسيقي در دو بخش پاپ و سنتي، برگزاري دوره هاي آموزشي به صورت مستمر و منظم و همچنين برگزاري نشست هاي تخصصي با حضور افراد صاحب نظر و توانمند از ديگر اقدامات حوزه هنري استان كردستان به شمار مي رود.

رئيس حوزه هنري استان كردستان ادامه داد: برگزاري مراسم هاي تجليل از هنرمندان برجسته و مفاخر فرهنگي استان كردستان از ديگر اقدامات و برنامه هاي حوزه هنري استان است كه مراسم تجليل از دكتر براتعلي نوراني هنرمند پيشكسوت موسيقي و نوازنده دهل نيز در راستاي همين برنامه ريزي هاي برگزار مي شود.

وي با بيان اينكه حوزه هنري استان كردستان برنامه ريزي ويژه اي در راستاي تجليل از مفاخر اين استان در دستور كار قرار داده است، اظهار داشت: در راستاي عملياتي كردن اين مهم از چهره هاي برتر فرهنگي و هنري استان كردستان تجليل و تقدير مي شود تا زمينه براي معرفي اين الگوهاي برتر به نسل هاي جوان فراهم شود.

مرادي با اشاره به اينكه برنامه هاي فرهنگي و هنري حوزه با مشاركت و همراهي خود مردم برگزار مي شود، گفت: انتظار داريم كه در اين راستا ساير ادارات و سازمان هاي دولتي سطح استان نيز مشاركت و همراهي بهتري در اين بخش داشته باشند.

مراسم تجليل از دكتر براتعلي نوراني پيشكسوت موسيقي محلي استان كردستان با پخش فيلم مستند زندگي وي و همچنين برگزاري برنامه هاي فرهنگي و هنري با حضور پرشور مردم سنندج برگزار شد.