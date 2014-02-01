دو ملی پوش کرمانشاهی در جام تختی کشتی می گیرند/ امیری و امینی شانس مدال دارند

محمد حسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر از دعوت دو کشتی گیر کرمانشاهی به تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مسابقات جام تختی خبر دارد.



محبی گفت: سعید امیری تیم ملی کشتی ایران را در مسابقات بین المللی جام تختی با حضور 19 کشور از سراسر جهان همراهی می کند.



رئیس هیئت کشتی استان کرمانشاه گفت: سعید امیری کشتی گیر وزن 96 کیلوگرم است و سابقه قهرمانی در جام جهانی و مسابقات جام تختی را در کارنامه خورد دارد. او از شانس خوبی برای کسب مدال در جام تختی امسال برخوردار است.



وی همچنین از دعوت احسان امینی به اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در جام تختی خبر داد و گفت: احسان امینی در آخرین روزهای سال ۹۰ با حضور تمام مدعیان وزن ۸۴ کیلو مثل جمال میرزایی، جوکار، علیرضا گودرزی و بیات قهرمان جام تختی شد.



محبی، احسان امینی را دارای شانس زیادی برای رسیدن به مدال در جام تختی دانست.



وی گفت: در رده جوانان خیرالله قهرمانی، مهدی امیری و بهمن تیموری در جام تختی حضور خواهند داشت و در رده سنی نوجوانان نیز کاوه رحمت آبادی و کیوان رستم آبادی ملی پ.شان کرمانشاهی جام خواهند بود.



رئیس هیئت کشتی کرمانشاه با اشاره به اینکه محمد مرادیانی و حسین نطری در رده نونهالان از کرمانشاه در جام تختی کشتی می گیرندف گفت: منصور کیانی به عنوان داور کرمانشاهی در این دوره از رقابت های جام تختی قضاوت خواهد کرد.