دهه فجر تبلور حضور مردم در حمایت از نظام جمهوری اسلامی است

عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که دهه فجر هدیه خداوند است که به برکت و عظمت ولایت محقق شده است، ضمن دعوت مردم برای حضور حداکثری در راهپیمایی 22 بهمن افزود: صدای بلند و رسای مردم در روز 22 بهمن ماه به اوج خود خواهد رسید و تمام افراد در نظام اسلامی بدون توجه به نگراش ها و گرایش ها و حساسیت ها برای حمایت از دستاوردهای نظام و پاسداری از خون شهیدان به صحنه خواهند آمد.

امامی اضافه کرد: همچنان که گفته می شود "انقلاب ما انفجار نور بود" که این نور جز نور ولایت نبود، منطق و مسیری که امام راحل برای هدایت و تحقق آرمانهای اسلامی در جامعه سیاسی آن زمان ایجاد کردند.

وی ادامه داد: امام توانست تحولی عظیم را در جامعه سیاسی آن زمان ایجاد کند که در نهایت این تحول منجر تشکیل نظام مردم سالاری دینی با اکثریت آرای موافق شد.

وی تصریح کرد: شهیدان برای حفظ ارزشها و آرمانهای انقلاب از جان خود گذشتند وبا خون خود فضای آن زمان را عطر آگین کردند و موجب ایجاد بهار انقلاب اسلامی شدند تا امروز ما به راحتی از این جامعه دینی بهره مند شویم .

عیسی امامی اظهار داشت: مردم آگاه و هوشیار نظام اسلامی نیز پیوسته به حفظ و حراست از باورهای شهیدان و آرمانهای انقلاب اسلامی در طول این 3 دهه کوشیده اند.

وی بیان کرد: استقامت و پایداری مردم سبب شده تا تهدیدها و فشارهایی که جامعه جهانی به ویژه استکبار غرب و به خصوص آمریکا بر ایران اسلامی وارد کرده، هیچ گونه آسیبی بر پیکره نظام اسلامی وارد نشود.

نماینده مردم گرگان و آق‎قلا در مجلس شورای اسلامی مقام معظم رهبری را یادگاری از امام راحل دانست و تصریح کرد: مقام معظم رهبری مانند چراغ پرفروغ برای این انقلاب است که از بنیانگذار جمهوری اسلامی به یادگار مانده و این روشنی مانند نور هدایتی است که در مواقع حساس مردم جهت آگاهی بصیرت از آن بهره جسته و با حضور در صحنه هرگونه توطئه دشمن را خنثی می کنند.

وی ادامه داد: دهه فجر یکی از مباحثی را که میتواند به خوبی بحث هسته ای ایران را پیگیری کند، حضور بی نظیر مردم همیشه در صحنه به عنوان یک پشتوانه جدی و حق خواهی برای آنچه که تاکنون به عنوان دستاوردها در بحث هسته آن را به دست آوده ایم، به شمار میرود.

وی خاطرنشان کرد: مردم آگاهی و بصیرت لازم را در این زمینه دارند و مقام معظم رهبری نیز با دقت آنچه را که در جریان این قضایا اتفاق می افتد، رصد میکند و در صورت لزوم، رهنمودهایی می دهند.

امامی در خاتمه اعلام داشت: خوشبختانه تا این لحظه مسئولین نظام محکم در مقابل زیاده خواهی های آمریکا ایستاده اند و شرایط را بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری پیگیری میکنند، امیدورایم که حقوق هسته ای با رعایت تمامی جهات، به ویژه آن بخشی که مورد نظر نظام اسلامی است، پیگیری شود.