قرآن کتاب هدایت و جداکننده حق از باطل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله غلامی شامگاه جمعه در جشنواره قرآن وعترت دانشجویان بسیجی گلستان با بیان این که قرآن کتاب آسمانی و معجزه جاودان پیامبر است، افزود: دین اسلام آخرین دینی است که از سوی خداوند بر پیامبر فرستاده شد، قرآن نیز بعنوان معجزه پیامبر، کتاب هدایت، تامین و تضمین کننده سعادت بشر در دنیا وآخرت است که برای اثبات حقانیت پیامبر اسلام و دین اسلام فرستاده شده است.

وی تصریح کرد: در زندگی پیامبر بیش از 3 هزار معجزه نقل شده است و این معجزات برای آن نازل می شد که افراد به حقانیت پیامبر و دین اسلام ایمان بیاورند.

حجت الاسلام غلامی اظهار داشت: دشمنان اسلام از همان ابتدای نازل شدن قرآن، به مقابله و تکذیب برخاستند که این دشمنی ها نیز تا کنون ادامه داشته است.

وی ادامه داد: پس از گذشت یک هزارو 400 سال از نزول قرآن و گسترش دین اسلام در دنیا، با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی تاکنون دشمنان اسلام موفق به آوردن یک آیه مشابه آیات قرآن کریم نشده اند که این نشاندهنده جامعیت این کتاب آسمانی است.

نماینده ولی فقیه در سپاه نیوای گلستان اذعان داشت: تاکنون صدها تفسیرقرآن از علمای شیعه و اهل سنت انجام شده است و هیچ یک معتقد به یک آیه تحریف در قرآن پس از گذشت یک هزارو400 سال نیستند.

وی قرآن را جوابگوی بسیاری از نیازهای بشر درجامعه امروز دانست و افزود: وقتی انسانها اهل قرآن باشند و جایگاه این کتاب آسمانی را در زندگی روزمره خود همواره در نظر داشته باشند به یقیین رستگار خواهند شد.

حجت الاسلام غلامی بیان داشت: فاصله بین قرآن و عترت مشکلاتی ایجاد کرد و بعد از فوت پیامبر مردم از عترت محروم شدند و از مفاهیم قرآن نیز آرام آرام دور شدند و اکنون با حفظ ظاهر قرآن تنها در دست افراد مانده است.

وی اضافه کرد: یکی از دلایل دوری فارسی زبانان از قرآن کریم این است که هنگام قرائت این کتاب آسمانی، توجه همزمان به مفاهیم قرآنی اندکی دشوار است.

وی تصریح کرد: انسان در طول تاریخ همواره در جست و جوی کمال بوده است ولی گاهی در این جستجو به بیراهه کشیده می شود که مصداق این موضوع بسیاری از گروه های انحرافی هستند.

نماینده ولی فقیه در سپاه نیوای گلستان یادآور شد: در تشخیص راه درست گاهی افراد با مشکل مواجه می شوند که برای هدایت به راه درست نیازمند راهنمای مربیان می باشند و این مربیان کسی به جز پیامبر، ائمه اطهار و عالم زمان نیستند.

وی قرآن را به عنوان چراغ هدایت در ظلمت جهل و نادانی برای انسانها دانست و افزود: در بسیاری از بیراهه های جهل و گمراهی قرائت قرآن و عمل به آن در طی مسیر کارگشا خواهد بود.

حجت الاسلام غلامی در خاتمه اظهار داشت: همه ما انسان ها مسافرانی هستیم در پایان راه به خداوند خواهیم رسید اما با این تفاوت که اهل ایمان به جمال و بدکاران به جلال خداوند خواهند رسید.