پيام مشترك نماينده ولي فقيه و استاندار گلستان به مناسبت آغاز دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن اين پيام آمده است :۱۲بهمن سال ۵۷ روز ورود تاريخي امام راحل به كشور بعد از ۱۵ سال دوري و تبعيد، يك روز تاريخي در كشور ما محسوب مي شود و اين بازگشت مقدمه اي براي حركت بي سابقه مردم و به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي بود كه در قرون اخير بي سابقه بوده است .

در گذشته تمام همّ و غم كشورهاي دنيا به خصوص كشورهاي اسلامي بر اين بود كه چگونه دين و ارزش هاي ديني را در حوزه حكومت راه ندهند اما با پيروزي انقلاب اسلامي ، بين دين و حكومت الفت و پيوند ناگسستني برقرار شد كه نه تنها در كشور ما بلكه در دنيا اهميت بيشتري پيدا كرد .

در ۲۲ بهمن ماه سال ۵۷ در ايران ، انقلاب بزرگ و شكوهمندي به رهبري امام خميني (ره) به وقوع پيوست كه با اعجاز خويش جهانيان را به شكفت واداشت . انقلابي كه به جرأت مي توان گفت مهمترين حركت اسلامي و جنبش انقلابي در تاريخ اسلام و متأثر از فرهنگ عاشورايي سيدالشهدا(ع) در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عج) بوده است .

پيروزي انقلاب اسلامي از بزرگترين افتخارات ملت مسلمان ايران است كه با يكپارچگي و وحدت كلمه ، حقيقت خواهي و ظلم ستيزي ، سرمشق و الگو و زمينه ساز بيداري و آزادي خواهي ملت هاي مظلوم و تحت ستم استكبار جهاني به سركردگي آمريكاي ستمكار را فراهم نمود . به حول و قوه الهي مراسم جشن انقلاب امسال پرشورتر و باشكوه تر از هرسال برگزار خواهد شد .

ملت عزيز ما به خوبي درك مي كنند كه هرقدر فشار دشمنان خارجي بيشتر شود حضور در صحنه لازم تر و ضروري تر و مايه برطرف شده خطرهاي احتمالي و غلبه بر مشكلات مي باشد . هرچند انقلاب اسلامي ايران براي رسيدن به پيروزي ، آزمايشهاي سخت و مراحل دشواري را گذرانده است اما حفظ و نگهداري و استمرار آن به مراتب مشكل تر بوده و نياز به شناخت ، هوشياري ، مقاومت و تلاش و همت بيشتري دارد .

بنيانگذار كبير انقلاب حضرت امام خميني (ره) در مورد حفظ انقلاب به صورت مكرر ، هم در وصيت نامه سياسي – الهي و هم در سخنراني هايشان ، تأكيد فراواني داشته از جمله فرمودند : "به ملت غيور ايران توصيه مي كنم كه نعمتي كه با جهاد عظيم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آورديد ، همچون عزيزترين امور قدرش را بدانيد و از آن حفاظت و پاسداري نماييد ."

همچنين رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي (مدّظلّه العالي ) مي فرمايند : "حفظ موجوديت انقلاب كار اول ماست كه در استمرار جمهوري اسلامي تجسم يافته است".

سي و پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و ايام دهه فجر را به ملت غيور ايران و مردم شريف استان تبريك مي گوييم و اميدواريم با محور قرار دادن معنويت ، ارزشهاي انقلاب اسلامي و پيروي از انديشه هاي امام (ره) و رهنمودهاي حكيمانه رهبر معظم انقلاب (مدّظلّه العالي ) و اتحاد و همدلي ، از نظام مقدس جمهوري اسلامي به عنوان عطيه الهي به خوبي محافظت نماييم .