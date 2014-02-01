برگزاری 12 هزار مراسم طی سی و پنجمین فجر انقلاب در کرمانشاه / شهر بوی بهمن گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمانشاه به عنوان مرکز ثقل مبارزات علیه رژیم ستم شاهی در غرب کشور شناخته می شود. به گونه ای که مبارزات مردم پیشتاز کرمانشاه با هدایت علما و روحانیون بزرگی مثل چهارمین شهید محراب نقش مهمی در گسترش پیام امام (ره) و پیروزی انقلاب اسلامی داشته است.

نقش محوری کرمانشاه در جنگ به گونه ای که محل آغاز و پایان هشت سال دفاع مقدس بوده و قریب به 10 هزار شهید را به انقلاب تقدیم کرده است نیز از نشانه های دلدادگی مردم این دیار به انقلاب اسلامی است.

و اینک از پس سالها مردم این استان با فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر با آذین بندی خیابان ها و برگزاری جشن های با شکوه پیروزی انقلاب همچنان ایستادگی و وفاداری خود به نظام مقدسی که برای آن هزینه های سنگینی را به جان خریده اند اعلام می کنند.

مدیران و مسئولان استان نیز به رسم سالهای پس از انقلاب طرح ها و پروژه های متعدد عمرانی در حوزه های فرهنگیف اقتصادی و اجتماعی را در راستای خدمت رسانی به این مردم بزرگ آماده افتتاح و بهره برداری می کنند.

12 هزار برنامه به مناسبت دهه فجر در کرمانشاه برگزار می شود

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه از تشکیل 150 کمیته استانی در 13 شهرستان و 12 بخش خبر داد و گفت: این کمیته ها برنامه ریزی لازم را برای اجرای هرچه مناسبتر برنامه های دهه فجر استان بعمل خواهند آورد.

این شورا همچنین با تاکید بر مردمی برگزار شدن تمامی برنامه های گرامیداشت دهه فجر، اعلام کرده است: مردم، مسوولان و اقلیت های مذهبی این برنامه ها را در قالب کمیته های مردمی با محوریت مساجد، صنوف، کانون های فرهنگی و مراکز مردم نهاد برگزار خواهند کرد.

غبارروبی و گل افشانی مزار شهدای استان در ساعت 9:33 دقیقه امروز و همزمان با سالروز ورود معمار کبیر انقلاب به کشور از جمله برنامه هایی است که به گفته شورای هماهنگی کرمانشاه برگزار خواهد شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، نواخته شدن زنگ انقلاب در مدارس، ناقوس ها کلیساها و بوق اتوبوس و تاکسی ها،برپایی همایش مهمانی لاله ها در 17 بهمن، اجرای ویژه برنامه های فرهنگی و هنری مختلف، برپایی نمایشگاه های متعدد و اجرای برنامه های شاد و متنوع را از دیگر برنامه های تدارک دیده شده دهه فجر امسال در استان کرمانشاه اعلام کرد.

این شورا همچنین از نور افشانی آسمان کرمانشاه توسط نیروهای مسلح در دو نقطه استان همزمان با شب پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمانشاه، برگزاری باشکوه مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن را حسن ختام برنامه های گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرده است.

برنامه های دهه فجر با محوریت آگاهی بخشی به نسل جوان برگزار شود

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در رابطه با برگزاری جشن های ایام دهه مبارک فجر در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه که برای هماهنگی این مراسم برگزار می شد اظهار داشت: باید در جشن های دهه مبارک فجر و پیروزی انقلاب اسلامی، روشن گری و آگاهی بخشی سرلوحه همه اقدامات باشد.

آیت الله علما با تأکید بر برگزاری این جشن ها با محوریت مردم ادامه داد: این جشنها فرصتی بسیار مغتنم برای تفسیر بیداری اسلامی در منطقه و بازگو کردن اصول مورد نظر امام (ره) و مقام معظم رهبری است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه بر آشنایی و نهادینه کردن نقش ولایت در استواری و هدایت صحیح کشورهای اسلامی برای جوانان تأکید کرد و گفت: این موضوع در حال حاضر به اندازه ای که باید و شاید برای نسل جدید نهادینه نشده است.

استاندار کرمانشاه خواستار برپایی جشن های دهه فجر با رویکرد مردم محوری شد

استاندار کرمانشاه با تاکید بر اینکه جشن های دهه فجر باید از حالت دستوری و اداری خارج شود، خواستار برگزاری این جشن ها با رویکرد مردم محوری شد.

ابراهیم رضایی در آستانه آغاز ایام دهه مبارک فجر اظهار داشت: انقلاب اسلامی طلیعه فجر و دمیدن خورشید بود و ملت ستم کشیده ایران را از بند اسارت و وابستگی رهاند.

وی افزود: انقلاب اسلامی کرامتی دوباره به مردم داد و آنچنان بساط دشمنان اسلام و قرآن را در هم پیپچید که بزرگترین حامیان رژیم شاهنشاهی نیز نتوانستند کاری از پیش ببرند.

رضایی در ادامه و با بیان اینکه صداقت و اعتماد به مردم اصلی ترین شاخصه حضرت امام (ره) بود، خاطرنشان کرد: همین دو خصیصه بسیار به ایشان کمک کرد تا توانست این بار امانت را سالم به سرمنزل مقصود رسانده و شرق و غرب را زیر پا بگذارند.

وی افزود: بنابراین امروز ما مسئولین نیز باید با تاسی از حضرت امام(ره) در مقابل مردم صداقت داشته باشیم و با اعتماد به آن ها شرایط بهتری را برای کشور رقم بزنیم.



استاندار کرمانشاه در ادامه برگزاری جشن های باشکوه دهه فجر را مورد تاکید قرار داد و گفت: بهتر است این جشن ها و برنامه های گرامیداشت با رویکرد مردم محوری انجام شود به این معنا که خود مردم زمام امور را به دست گرفته و در اماکنی نظیر دانشگاه ها و مدارس، مساجد و نقاط دیگر خود آن ها برگزار کننده این جشن ها باشند.

رضایی یادآور شد: جشن های پیروزی انقلاب اسلامی نشانگر اقتدار و عظمت آن است و باید به نحو احسن در سطح استان برگزار شود.

امنیت مراسم مردمی و راهپیمایی 22 بهمن کاملا برقرار خواهد بود

فرمانده انتظامی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشرو بودن ایام الله دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: پلیس امنیت برگزاری همه مراسم دهه مبارک فجر را تأمین خواهد کرد.

سردار کریم کشوری گفت: با حجم گسترده برنامه های مردمی در دستور کار برای گرامی داشت دهه فجر وظیفه پلیس سنگین تر است که البته با هماهنگی های لازم کلیه اقدامات برای انجام صحیح این وظیفه به عمل آمده است.

فرمانده انتظامی کرمانشاه همچنین از آمادگی نیروی انتظامی برای تأمین امنیت راهپیمایی باشکوه روز 22 بهمن در استان کرمانشاه خبر داد.

کشوری افزود: در ماه های پایانی سال برنامه های متعددی از جمله دهه مبارک فجر و راهپیمایی 22 بهمن وجود دارد که پلیش کاملا آماده این مراسم ها است.

مسابقه ساخت آدمک های استکبار در کرمانشاه برگزار می شود

معاون فرهنگی اجتمایی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه از برگزاری مسابقات ساخت آدمک های استکبار در کرمانشاه و همزمان با روز 22 بهمن خبر داد.

سرهنگ پاسدار بهرام میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقه ساخت آدمک های استکبار در سطح شهرستان کرمانشاه و همزمان با روز 22 بهمن و پس از برپایی مراسم راهپیمایی برگزار خواهد شد.

وی مکان برگزاری این مسابقه را جنب جایگاه سخنرانی عنوان و از تمامی افرادی که قصد ساخت آدمک های استکباری را دارند دعوت کرد تا در این مسابقه شرکت کنند.

میرزایی یادآور شد: در این مسابقه به 22 نفر که بهترین آدمک ها را ساخته باشند جوایزی اهدا خواهد شد.

برگزاری 400 برنامه بین المللی، ملی و استانی به مناسبت دهه فجر در کرمانشاه



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری 400 ویژه برنامه شامل جشنواره های بین المللی، ملی و استانی در بخش های ادبی، فرهنگی و هنری در سرار استان کرمانشاه خبر داد.

دکتر محمد ابراهیم رحیمی زنگنه در گفتگو با خبر نگار مهر از برگزاری 400 ویژه برنامه جشن و همایش و جشنواره های فرهنگی و هنری در ایام دهه مبارک فجر در استان کرمانشاه خبر داد.

رحیمی زنگنه گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه با برنامه ریزی مشخص و هماهنگی لازم با کمیته های تشکیل شده در ایام دهه مبارک فجر سعی می کند اهالی فرهنگ و هنر در استان کرمانشاه را تا حد توان به رضایتمندی برساند.

وی با اشاره به برنامه های شاخص این ایام که توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه برگزار خواهد شد گفت: کرمانشاه امسال یکی از استان هایی خواهد بود که جشنواره فیلم فجر در آن برگزار می شود و علاقمندان می توانند در سالن های سینما شاهد اکران فیلم های جشنواره فجر باشند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه همچنین از برگزاری جشنواره موسیقی فجر در کرمانشاه خبر داد.

رحیمی افزود: در شهرستان گیلان غرب نیز در روز سیزدهم بهمن ماه و مصادف با دومین روز دهه مبارک فجر جشنواره منطقه ای خاطره گویی انقلاب و دفاع مقدس با حضور 10 استان از سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی گفت: در شهرستان سنقر و کلیایی نیز جشنواره مشاعره ویژه دهه مبارک فجر با حضور شعرا و فرهیختگان استان کرمانشاه برگزار می شود.

رحیمی زنگنه به جشنواره های هنری در نظر گرفته شده برای دهه مبارک فجر اشاره کرد و گفت: در بخش هنر نیز برنامه های ویژه ای در نظر گرفته شده است که شاخص ترین آنها جشنواره هنرهای تجسمی با حضور هنرمندان استانی در شهر کرمانشاه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: جزئیات 400 برنامه در نظر گرفته شده برای دهه مبارک فجر نیز به زودی از طریق پورتال اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان کرمانشاه اعلام می شود.

اجرای گروه سرود 1357 نفری دانش آموزان کرمانشاهی در روز 22 بهمن



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کرمانشاه با تاکید بر هرچه باشکوهتر برگزار شدن مراسم گرامیداشت دهه فجر امسال، از اجرای گروه سرود 1357 نفره دانش آموزان دختر کرمانشاهی در روز 22 بهمن ماه خبر داد.

حجت الاسلام اسماعیل قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دهه فجر دهه کرامت بخشی مجدد به ملت ستم دیده و رنج کشیده ایران است که پس از سال ها از زیر بار ستم و جور حاکمان مستبد رهایی یافت.

وی افزود: به همین مناسبت برنامه های متنوعی برای گرامیداشت این دهه به یادماندنی تدارک دیده شده که یکی از بزرگترین آن ها اجرای سرود در روز 22 بهمن و توسط گروه 1357 نفره دانش آموزان در مراسم راهپیمایی این روز است.

حجت الاسلام قبادی ادامه داد: اجرای آئین نورافشانی در شامگاه 21 بهمن و شب پیروزی انقلاب اسلامی، برگزاری جشنواره های فیلم و سرود فجر و اجرای مسابقات متنوع فرهنگی و ورزشی از دیگر برنامه هایی است که در ایام الله دهه فجر تدارک دیده شده است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه هدف از برگزاری مراسم و برنامه های گرامیداشت این دهه را ایجاد شور و نشاط در میان اقشار مختلف و به تصویر کشیدن دستاوردهای انقلاب برای جوانان عنوان کرد.

قبادی همچنین بر مردمی برگزار شدن جشن های دهه فجر تاکید و خواستار همکاری سازمان هایی نظیر صدا و سیما، شهرداری و شورای اسلامی شهر، کانون های بسیج و مساجد استان شد.

گازرسانی به 34 روستای کرمانشاه در دهه فجر



مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: در دهه فجر امسال، طرح گازرسانی به 34 روستای استان کرمانشاه به بهره برداری می‌رسد که برای افتتاح این پروژه ها، اعتباری بالغ بر 5 میلیارد تومان هزینه شده است.

سیدحمید فانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت گاز استان کرمانشاه به مناسبت فرارسیدن ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، طرح‌ها و پروژ‌های زیادی برای افتتاح در دست اقدام دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: در اجرای مصوبات رهبری، طرح گازرسانی به 34 روستای استان کرمانشاه به بهره‌برداری می‌رسد که برای افتتاح این پروژه ها، اعتباری بالغ بر 5 میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه در دهه فجر امسال بیش از 15 روستای شهرستان اسلام آبادغرب صاحب گاز می شوند، بیان داشت: بعد از روستاهای اسلام آبادغرب، در بیشتر روستاهای شهرستانهای استان کرمانشاه شاهد افتتاح این گونه طرح ها خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: همچنین در دهه فجر امسال، 5 جایگاه "cng" در سطح استان کرمانشاه با اعتباری بالغ بر 900 میلیون تومان به بهره برداری می رسد.

فانی با اشاره به اینکه این جایگاهها در سراب نیلوفر، شهرک پرواز کرمانشاه، ‌ماهیدشت، کوزان و اسلام آبادغرب به بهره برداری می رسند، اظهار داشت: یکی دیگر از طرحهای این شرکت برای افتتاح در این ایام، بهره برداری پروژه تکمیل خط انتقال گاز به 2 واحد نیروگاهی در شهرستان اسلام آبادغرب خواهد بود.

وی طرح گازرسانی به واحدهای مسکن مهر در استان کرمانشاه را یکی از دغدغه های اصلی شرکت گاز استان کرمانشاه عنوان کرد و گفت: شاید بتوان گفت که واحدهای مسکن مهر در سطح استان کرمانشاه به دلیل پراکندگی و همچنین دور بودن از زیرساختهای شهری، در بحث گازکشی با چالش هایی روبرو بودند که خوشبختانه کارشناسان و متخصصان این شرکت بر یکایک این مشکلات فائق آمده و امروز شاهد گازرسانی به این مجتمع ها به ترتیب اولویت واگذاری آنها به متقاضیان هستیم.

فانی در پایان افزود: به همین منظور در دهه فجر امسال طرح گازرسانی به 6 پروژه مسکن مهر در استان کرمانشاه با اعتباری بالغ بر 1.3 میلیارد تومان رسما به بهره برداری می رسد.

دو مرکز جدید آموزش فنی و حرفه ای آماده افتتاح در دهه فجر است

سرپرست اداره کل فنی و حرفه ای استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر از دو پروژه آماده افتتاح این اداره کل در ایام دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: یکی از این پروژه مربوط به افتتاح یک مرکز آموزشی در شهرک دولت آباد است که در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع و از محل کمک بانک جهانی آماده بهره برداری شده است.

ناصری یادآور شد: پروژه دیگر مربوط به مرکز هاتک (آموزش های نوین) است که از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان است که فعلا محل آن یکی از طبقات اداره کل فنی و حرفه ای درنظر گرفته شده و دارای هفت کارگاه است.

وی ادامه داد: برای راه اندازی این مرکز یک میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار هزینه و قرار شده از محل کمک های سفر رهبری نیز تا پایان سال یک میلیارد و 200 میلیون تومان نیز برای تجهیز و افزایش کارگاه های آن تخصیص داده شود.

ناصری خاطرنشان کرد: علاوه بر این دو پروژه که آماده افتتاح هستند، چهار پروژه آموزشی دیگر در شهرستان های کرمانشاه، اسلام آبادغرب، سنقر و کلیایی و هرسین نیز آغاز شده اما به دلیل کمبود اعتبار پیشرفت مناسبی ندارند که امیدواریم با کمک هایی که معاونت عمرانی استانداری قول هایی مبنی بر تخصیص 50 درصدی اعتبارات استانی در سال آینده داده اند شاهد به سرانجام رسیدن این پروژه ها نیز باشیم.

افتتاح 30 طرح صنعتی استان کرمانشاه در دهه فجر

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: در دهه مبارک فجر امسال بیش از 30 طرح صنعتی در استان کرمانشاه با حضور مدیران استانی و کشوری به بهره برداری می رسند.

جهانگیر شاهمرادی اظهار داشت: در دهه مبارک فجر امسال بیش از 30 طرح صنعتی در استان کرمانشاه با حضور مدیران استانی و کشوری به بهره برداری می رسد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه اظهار داشت: این طرحها در گروههای تولید صنایع غذایی، شیمایی، کانی غیر فلزی و سلولزی افتتاح و به بهره داری می رسند.

وی با اشاره به اینکه این طرحها در شهرستانهای کرمانشاه، سرپل ذهاب و کنگاور به بهره برداری می رسند، عنوان کرد: به صورت کلی این طرحها شامل افتتاح واحد نان صنعتی، کامپوزیت و تولید انواع محصولات بهداشتی و خدمات سردخانه خواهد بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه به اشتغالزایی این طرحها اشاره کرد و افزود: این طرحها با افتتاح خود، زمینه اشتغال 340 نفر را در استان کرمانشاه مهیا می کنند.

شاهمرادی سرمایه گذاری در این طرحها را 177 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: افتتاح و بهره برداری از طرحهای مذکور می تواند باعث صرفه جویی ارزی بسیاری شود.

دهه فجر شش جایگاه CNG و توزیع فرآورده‌های نفتی در کرمانشاه افتتاح می شود



مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان کرمانشاه از افتتاح 6 جایگاه توزیع گاز سی.ان.جی و پخش فرآورده‌های نفتی در استان کرمانشاه در دهه مبارک فجر خبر داد.

سید محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان کرمانشاه یکصد جایگاه پخش بزین و نفت گاز وجود دارد که در حال خدمات رسانی به مردم استان هستند.

جمشیدی گفت: در کرمانشاه 13 جایگاه توزیع گاز سی ان جی برای اتومبیل ها در دست احداث است که این تعداد بنا به نیاز استان در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم در آینده نزدیک به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه هم اکنون در استان کرمانشاه 60 جایگاه توزیع سوخت سی ان جی وجود دارد گفت: سعی داریم از 13 جایگاه در دست احداث 3 جایگاه در دهه مبارک فجر به بهره برداری برسد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان کرمانشاه این سه جایگاه را در شهرهای سنقر، کوزران و صحنه اعلام کرد.

جمشیدی با اشاره به اینکه هیچ یک از جایگاه های توزیع فرآورده های نفتی و گاز در استان کرمانشاه به دلیل خرابی یا نقص فنی متوقف نسیت ، اظهار داشت: همه این جایگاه ها در استان کرمانشاه فعال و در حال خدمات رسانی به مردم هستند.

وی تصریح کرد: همه جایگاه ها خلوت هستند و در هیچ کجا شاهد صف های طولانی نیستیم.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان کرمانشاه همچنین از افتتاح 3 جایگاه عرضه فراورده های نفتی در استان کرمانشاه تا پایان دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: این جایگاه ها در شهرستان های نودشه، بیستون و کرمانشاه افتتاح می شوند.

دهه فجر 11 پروژه بخش راه و شهرسازی در کرمانشاه به بهره برداری می رسد/ افتتاح 13 کیلومتر راه روستایی

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با اعلام افتتاح 11 پروژه بخش راه و شهرسازی در دهه فجر در استان کرمانشاه گفت: در دهه فجر امسال بیش از 13.5 کیلومتر راه روستایی در سطح استان کرمانشاه افتتاح و به بهره برداری می رسد.

حسین فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر به برنامه های این اداره کل در دهه فجر امسال اشاره داشت و گفت : اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در دهه مبارک فجر امسال، 11 پروژه را برای افتتاح در دستور خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه این پروژه ها، عمرانی هستند، بیان داشت: این پروژه ها شامل اجرای فاز نهایی کنار گذر سرپل ذهاب، بهسازی و آسفالت راه اصلی در شهرستان های صحنه به بیستون و گیلانغرب، احداث تقاطع همسطح و غيرهمسطح در سه راهي كمربندي اسلام آبادغرب به ايلام و بلوردي كرمانشاه هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه افزود: همچنین در این ایام الله بیش از 13.5 کیلومتر راه روستایی در سطح استان کرمانشاه افتتاح و به بهره برداری می رسد.

فدایی در پایان اظهار داشت:‌ برای اجراي اين پروژه ها اعتباري افزون بر 88 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزينه شده است.

ساخت 82 مکان آموزشی جدید در کرمانشاه/ پروژه های حوزه آموزش در دهه فجر افتتاح می شود



مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پروژه های این اداره کل در ایام الله دهه فجر به بهره برداری می رسد، گفت: 82 پروژه توسط این اداره کل در سطح استان کرمانشاه در بحث فضاهای آموزشی در دست ساخت است که براساس آخرین آمار میانگین پیشرفت فیزیکی این طرحها 60 درصد است.

مرزبان نظری اظهار داشت: این پروژه های در قالب 100 هزار متر مربع در حال احداث و تکمیل هستند.

ایام الله دهه فجر 304 پروژه کشاورزی در کرمانشاه به بهره برداری می رسد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از به بهره برداری رسیدن 304 پروژه کشاورزی به مناسبت ایام الله دهه فجر در کرمانشاه خبر داد و گفت: در مجموع بالغ بر 340 میلیارد ریال برای افتتاح این پروژه ها هزینه شده است.

علی اشرف منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 304 پروژه ای که برای ایام الله دهه فجر آماده افتتاح و بهره برداری شده است می تواند زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم یک هزار و 390 نفر را در سطح استان فراهم کند.

وی افزود: از مجموع پروژه های افتتاحی،50 پروژه با اعتبارات دولتی به بهره برداری خواهد رسید که اعتبار درنظر گرفته شده برای آن ها، بالغ بر سه میلیارد و 610 میلیون تومان است.

منصوری خاطرنشان کرد: باقی مانده پروژه های افتتاحی نیز پروژه های تسهیلاتی هستند که تعداد آن ها به 254 پروژه می رسد و 30 میلیارد و 734 میلیون تومان نیز برای بهره برداری از آن ها صرف شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه یادآور شد: این پروژه ها در بخش های صنایع تکمیلی، دام (واحد مرغداری،پرواربندی)، گاورداری شیری، باغبانی، اجرا و تجهیز سیستم های آبیاری تحت فشار، اجرای پروژه های آبخیزداری، حوزه پرورش ماهی و ... است.

منصوری همچنین به برخی از مهمترین پروژه های افتتاحی بخش کشاورزی کرمانشاه در ایام الله دهه فجر اشاره و گفت: افتتاح 14 واحد مرغداری 20 و 30 هزار قطعه ای یکی از این پروژه ها خواهد بود که 300 هزار قطعه در دوره را به ظرفیت مرغداری استان اضافه می کند.

وی ادامه داد: همچنین در ایام الله دهه فجر 10 واحد پروار بندی گوساله با ظرفیت 15 تا 200 راس نیز به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس جهاد کشاورزی کرمانشاه در ادامه احداث واحدهای پرورش قارچ و بوقلمون را از دیگر پروژه های اففتاحی بخش کشاورزی کرمانشاه عنوان و خاطرنشان کرد: در دهه فجر امسال 127 پروژه آبیاری تحت فشار نیز که هرکدام آن ها بین سه تا 34 هکتار را آبیاری خواهند کرد به بهره برداری می رسد.

منصوری خاطرنشان کرد: در این ایام مبارک شاهد بهره برداری از هفت واحد پرورش ماهی از نوع کپور و قزل آالا نیز خواهیم بود که پنج واحد آن در بخش ماهیان سردآبی و دو واحد نیز در بخش ماهیان گرمابی است.

وی در پایان افتتاح مجموع پروژه های آماده بهره برداری را در افزایش راندمان بخش کشاورزی و توسعه و پیشرفت آن بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت: این پروژه ها می توانند زمینه توسعه و تقویت بیش از پیش این بخش را فراهم آورند.

کارگران و کارفرمایان نمونه کرمانشاه در ایام دهه فجر مورد تجلیل قرار می گیرند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتمایی استان کرمانشاه گفت: برنامه های متعددی برای گرامیداشت ایام الله دهه فجر درنظر گرفته شده است که تجلیل از کارگران و کارفرمایان نمونه استان یکی از این برنامه ها خواهد بود.

سهراب براندیشه اظهار داشت: ایام الله دهه فجر روزهای شادی و سرور ملت ایران است و همه باید برای گرامیداشت هر چه شایسته تر این روزها تلاش کنند.

وی افزود: در همین راستا اداره کل تعاون، کار ور فاه اجتمایی استان کرمانشاه نیز وظیفه خود می داند تا سهمی کوچک در گرامیداشت ایام فرخنده دهه فجر داشته باشد و به همین خاطر برنامه های مختلفی نیز طراحی و در دست اجرا دارد.

براندیشه خاطرنشان کرد: تجدید بیعت کارگران و کارفرمایان استان با آرمان های انقلاب اسلامی و امام راحل (ره)، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و همچنین دیدار با استاندار کرمانشاه از جمله برنامه هایی است که در ایام الله دهه فجر انجام خواهد شد.

وی یادآور شد: در همین راستا مراسم تجلیل از کارگران و کارفرمایان نمونه و برگزیده به همراه گروه های کار استان نیز برگزار و در آن از زحمات این اقشار قدردانی خواهد شد.

براندیشه افزود: تجلیل از کارگران و کارفرمایان نمونه بسیجی، شوراهای اسلامی و ورزشکاران نمونه قشر کار و کارگری از دیگر برنامه هایی است که در ایام الله دهه فجر اجرایی خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتمایی کرمانشاه، غبارروبی مزار شهدا، سرکشی به خانواده های شهدا، برگزاری مسابقات ورزشی، برگزاری جشن بزرگ انقلاب و شرکت در نماز جمعه و راهپیمایی عظیم 22 بهمن را از دیگر برنامه های ستاد گرامیداشت این ادراه کل در دهه مبارک فجرعنوان کرد.

برگزاری نمایشگاه های کتاب به مناسبت دهه فجر در کرمانشاه

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه از برپایی نمایشگاه های کتاب به مناسبت دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: این نمایشگاه ها در پنج نقطه شهر و با تخفیف مناسب برگزار خواهند شد.

مظفر تیموری به مهمترین برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در ایام الله دهه فجر شاهد برپایی نمایشگاهی از آثار هنرمندان عکاس و خوشنویس کرمانشاهی در تالار شهید آوینی خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از برنامه های تدارک دیده شده برای این ایام مبارک اجرای نمایش های خیابانی با موضوع انقلاب است که در مناطق مختلف شهر به نمایش گذاشته خواهد شد.

تیموری برپایی نمایشگاه کتاب در پنج نقطه شهری کرمانشاه با تخفیف مناسب و مراسم جنگ شادی به مدت یک هفته در مجتمع شهید آوینی را از دیگر برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه در ایام الله دهه فجر عنوان کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه، برگزاری مراسم عصر شعر با حضور شاعران برجسته استان در مجتمع شهید آوینی را از دیگر برنامه های این اداره در ایام دهه فجر عنوان کرد.

تیموری همچنین از برگزاری مراسم جشن بزرگ میلاد پیامبر مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) با حضور مسئولین استانی و اصحاب فرهنگ و هنر کرمانشاه خبر داد و گفت: این مراسم عصر امروز شنبه از ساعت 15 در مجتمع فرهنگی و هنری شهید آوینی واقع در میدان غدیر برگزار می شود.

مبارزان انقلاب در مدارس کرمانشاه به خاطره گویی می پردازند

نجفی مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه کرمانشاه نیز به اهم برنامه های تدارک دیده شده در ایام الله دهه فجر اشاره کرد و گفت: در این ایام، یادگاران انقلاب و افرادی که در مبارزات علیه رژیم ستمشاهی شرکت کرده اند در مدارس خصوصا مقطع متوسطه حضور خواهند یافت و به نقل خاطرات مربوط به آن دوران می پردازند.

وی افزود: اجرای سرود همگانی 1357 نفری دانش آموزان هم سرایان انقلاب در روز 22 بهمن به عنوان دانش آموزان ناحیه سه قرار داده شده و در حال حاضر نیز دانش آموزان مشغول تمرین برای برگزاری هرچه باشکوهتر این سرود هستند.

نجفی برگزاری مراسم وبلاگ نویسی با محوریت انقلاب، برپایی محافل انس با قرآن، برگزاری عصر شعر با حضور فرهنگیان و دانش آموزان و شرکت در نماز جمعه و برپایی ایستگاه های صلواتی را از دیگر برنامه های اداره آموزش و پرورش ناحیه سه در ایام الله دهه فجر عنوان کرد.