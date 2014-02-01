سقف خانه های روستایی اردبیل طلایی شد/ توسعه انرژی های پاک نیازمند سرمایه گذار

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه فجر طرح برق رسانی به روستای "اوچ درق" شهرستان بیله سوار در حالی به بهره برداری رسید که براساس اظهارات مسئولان این روستا ششمین روستای برخوردار از انرژی خورشیدی است. طرحی که اجرای آن در سال های اخیر به دلیل صرفه جویی در هزینه و حفظ محیط زیست تاکید شده بود.

از سویی آمادگی اقلیمی اردبیل برای اجرای انرژی های پاک موجب شده این تاکیدات بیشتر از وجه محلی؛ ضرورت ملی یابد تا اردبیل بتواند با بهره گیری از نیروهای طبیعت زمینه استفاده بهینه از آن را در تولید گران ترین نیرو صرف کند.

از جمله زمینه های تولید انرژی پاک، انرژی خورشیدی است که اجرای آن بویژه در مناطق گرمسیر استان پیش بینی شده است. بطوریکه طی سال های اخیر انرژی خورشیدی توانسته است برق مورد نیاز پنج روستا و سه پاسگاه مرزی استان را تامین کند.

بنا به گفته مدیر عامل شرکت توزیع برق اردبیل در مرکز استان یک روستا، در خلخال سه روستا و در بیله سوار یک روستا و سه پاسگاه مرزی در گرمی و پارس آباد با انرژی خورشیدی برق خود را تامین از این طریق تغذیه می شوند.

صرفه اقتصادی و زیست محیطی انرژی پاک

علیرضا علیزاده با بیان اینکه اجرای این طرح صرفه اقتصادی نیز به دنبال داشته است، اضافه کرد: به جای صرف هزینه در انتقال، اشتراک و توزیع برق از امکانات طبیعی بدون هزینه در تولید برق استفاده می شود.

وی افزود: بطوریکه برق رسانی روستای اوچ درق با 658 میلیون ریال اعتبار به اتمام رسید که در مقایسه با شیوه های متداول صرفه قابل توجهی دارد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تصریح کرد: به دلیل قیمت تمام شده بالای برق رسانی در قالب تولید و توزیع برق یکی از تاکیدات وزارت نیرو استفاده از انرژی های پاک است تا قیمت تمام شده برق کاهش یابد.

وی متذکر شد: علاوه بر صرفه اقتصادی، صرفه زیست محیطی نیز به دلیل کاهش بار آلاینده های ناشی از تولید برق و همچنین تغییر شکل فیزیکی زمین در برق رسانی حاصل می شود.

مطالعه برای توسعه انرژی خورشیدی

به گفته علیزاده در دو سال گذشته 50 مقاله تحقیقاتی توسط این دستگاه اجرایی به کنفرانس های منطقه ای، ملی و بین المللی ارسال شده که در اغلب آنها رویکردهای پژوهشی نسبت به موضوع انرژی های نو وجود دارد.

وی با بیان اینکه در گروه انرژی های پاک دو پروژه تحقیقاتی نیز با رویکرد توسعه انرژی خورشیدی در دست اجرا است، تاکید کرد که به دلیل اقلیم ویژه اردبیل و گرمسیر بودن شهرستان های شمالی استان بویژه بیله سوار و پارس آباد می توان برق رسانی خورشیدی روستاها را با این شیوه پیاده کرد.

مهار باد نیازمند ورود بخش خصوصی

اقلیم اردبیل تنها نیروی خورشیدی را برای تامین برق در اختیار نگذاشته است و به دلیل باد خیز بودن این استان ایجاد نیروگاه های بادی نیز مطالعات خود را پشت سر گذاشته است.

بطوریکه در حال حاضر نیروگاه بادی سرعین در زمینی به مساحت هزار و 600 متر مربع در منطقه "قره تپه" با نصب توربین بادی به ارتفاع 40 متر با یک دکل با پره های بزرگ با قابلیت تبـدیـل انرژی بادی به انرژی الکتریکی دایر است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان در این خصوص تاکید کرد: نصب توریبن های بیشتر نیازمند ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری در این حوزه است.

وی از مطالعه اجرای آن در شهرستان های خلخال و نمین خبر داد و افزود: می توان در روستاهای محروم و دور افتاده و کوهستانی زمینه این طرح را مهیا کرد.

همچنین اجرای پروژه زمین گرمایی مشگین شهر با هدف مهار انرژی های درونی زمین به دلیل وجود آتشفشان خاموش سبلان و فعالیت های گرمایشی زمین در مرحله نصب نیروگاه بوده و در نظر دارد نیروهای گرمایشی را در خدمت تولید برق مهار کند.

محرومیت زدایی از روستاها در اولویت

پوشش برخورداری از برق در شهرهای اردبیل 100 درصد و در روستا ها 99.5 درصد است. بطوریکه علیزاده از اولویت بخشی برق رسانی به روستاها خبر می دهد.

وی با بیان اینکه از ماده 69 قانون بودجه اعتبارات ویژه ای برای این طرح تخصیص یافته است، تاکید کرد: اصلاح شبکه های روستایی، روشنایی معابر روستایی و ترویج استفاده از انرژی های پاک در این اولویت بندی در نظر گرفته شده است.

در حال حاضر برخورداری از برق روستاهای اردبیل بالاتر از شاخص کشور بوده و برق رسانی به روستاهای کمتر از 10 خانوار نیز اجرا می شود.

اگر زمانی با غروب خورشید روستاهای اردبیل در تاریکی فرو می رفت، امروز در دل کوه های بلند لکه های نوری گواه وجود حیات داده اند، روشنی که مرهون تلاشی آمیخته به نوآوری و استفاده بهینه از امکانات طبیعی و خدادادی است.

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گزارش: ونوس بهنود