تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیستم بهمن‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با نهم ربیع الثانی سال 1345 هجری قمری و نهم فوریه سال 2014 میلادی.

- دومین روز از بیست و دومین دوره بازی‌های زمستانی المپیک امروز با حضور نمایندگان ایران در شهر سوچی روسیه پیگیری می‌شود.

- روز دوم از هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* فجرسپاسی شیراز - پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* گسترش فولاد تبریز - مس کرمان، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز

* نفت تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی تهران

* فولاد خوزستان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه غدیر اهواز

* استقلال تهران - سایپا البرز، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران

- هفته نوزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه الف:

* گیتی پسند اصفهان - صنعت نفت آبادان

* سیاه جامگان مشهد - گل‌گهر سیرجان

* نیروی زمینی تهران - نساجی مازندران

* الوند همدان - شهرداری یاسوج

* شهرداری بندرعباس - پدیده مشهد

* استقلال اهواز - گهر دورود

گروه ب:

* نفت و گاز گچساران - پارسه تهران

* پیکان تهران - یزد لوله

* مس رفسنجان - نفت مسجد سلیمان

* راهیان کرمانشاه - پاس همدان

* البدر بندرکنگ - ابومسلم مشهد

* ایرانجوان بوشهر - آلومینیوم هرمزگان