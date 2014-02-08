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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱:۲۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری روز دوم از هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و پیگیری بیست و دومین دوره بازی‌های زمستانی المپیک از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیستم بهمن‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با نهم ربیع الثانی سال 1345 هجری قمری و نهم فوریه سال 2014 میلادی.

- دومین روز از بیست و دومین دوره بازی‌های زمستانی المپیک امروز با حضور نمایندگان ایران در شهر سوچی روسیه پیگیری می‌شود.

- روز دوم از هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* فجرسپاسی شیراز - پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
* گسترش فولاد تبریز - مس کرمان، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز
* نفت تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی تهران
* فولاد خوزستان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه غدیر اهواز
* استقلال تهران - سایپا البرز، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران

- هفته نوزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه الف:
* گیتی پسند اصفهان - صنعت نفت آبادان
* سیاه جامگان مشهد - گل‌گهر سیرجان
* نیروی زمینی تهران - نساجی مازندران
* الوند همدان - شهرداری یاسوج
* شهرداری بندرعباس - پدیده مشهد
* استقلال اهواز - گهر دورود

گروه ب:
* نفت و گاز گچساران - پارسه تهران
* پیکان تهران - یزد لوله
* مس رفسنجان - نفت مسجد سلیمان
* راهیان کرمانشاه - پاس همدان
* البدر بندرکنگ - ابومسلم مشهد
* ایرانجوان بوشهر - آلومینیوم هرمزگان

کد مطلب 2225696

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