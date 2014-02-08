تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیستم بهمنماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با نهم ربیع الثانی سال 1345 هجری قمری و نهم فوریه سال 2014 میلادی.
- دومین روز از بیست و دومین دوره بازیهای زمستانی المپیک امروز با حضور نمایندگان ایران در شهر سوچی روسیه پیگیری میشود.
- روز دوم از هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* فجرسپاسی شیراز - پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
* گسترش فولاد تبریز - مس کرمان، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز
* نفت تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی تهران
* فولاد خوزستان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه غدیر اهواز
* استقلال تهران - سایپا البرز، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران
- هفته نوزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه الف:
* گیتی پسند اصفهان - صنعت نفت آبادان
* سیاه جامگان مشهد - گلگهر سیرجان
* نیروی زمینی تهران - نساجی مازندران
* الوند همدان - شهرداری یاسوج
* شهرداری بندرعباس - پدیده مشهد
* استقلال اهواز - گهر دورود
گروه ب:
* نفت و گاز گچساران - پارسه تهران
* پیکان تهران - یزد لوله
* مس رفسنجان - نفت مسجد سلیمان
* راهیان کرمانشاه - پاس همدان
* البدر بندرکنگ - ابومسلم مشهد
* ایرانجوان بوشهر - آلومینیوم هرمزگان
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