شرط لازم برای حذف رابطه پولی میان بیمار و پزشک/ توجه به نقش بیمه ها

دکتر علیرضا زالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: آنچه مورد نظر سازمان نظام‌پزشکی و همه دست اندرکاران نظام سلامت کشور است، ارائه راه‌حل منطقی و طراحی یک ساز و کار عملیاتی برای جبران خدمات کارکنان و صاحبان حرف پزشکی با در نظر گرفتن مؤلفه‌هایی مانند سختی کار جامعه پزشکی و از سوی دیگر کاهش هزینه‌های درمانی مردم است که براساس این سازوکارهای مشترک باید انجام شود.

وی افزود: در کشورهای توسعه‌ یافته که به‌ نوعی توانسته‌اند رابطه مالی مستقیم بین پزشک و بیمار را حذف یا مدیریت کنند، بالاترین میزان رضایتمندی، هم در گروه پزشکی و هم در گروه بیماران حاصل شده است. در کشور ما به این موضوع باید به عنوان یک استراتژی در حوزه سلامت نگریسته شود و بحث حذف رابطه متعارف مالی مستقیم بین پزشک و بیمار باید با روشهای جایگزین مناسب تغییر پیدا کند.

زالی ادامه داد: طراحی و ساز و کار این موضوع باید به گونه‌ای باشد که با حمایت سازمانهای بیمه‌گر اعم از بیمه پایه و تکمیلی، این سازمانها بتوانند عهده‌دار نقش نیابتی بین پزشک و بیمار باشند. اما باید در نظر داشت که حذف رابطه مالی به این مفهوم نیست که پزشکان از حقوق واقعی خود محروم شوند و از طرفی پرداخت از جیب مردم هم متفاوت شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران تاکید کرد: تجربه موفق جهانی هم با پیروی از همین الگو حاصل شده است یعنی الگوی تعمیق فرآیندهای حمایتی بیمه‌ای و فرآیندهای نیابتی بیمه‌ای. به این صورت که سازمانهای بیمه‌گر اعم از پایه و تکمیلی بتوانند در چرخش‌ های اقتصادی درمان به گونه‌ای نقش واسطه را ایفا کنند که هم پزشکان و هم بیماران بتوانند به صورت مستقیم با بیمه ها ارتباط عمیقی برقرار کنند.

وی با بیان این مطلب که برای رسیدن به این موضوع چند پیش‌شرط لازم است، گفت: پیش‌شرط اول این است که بیمه‌ ها از نظر اقتصادی و درآمدی بتوانند مجموعه هزینه‌های بیمه را پوشش دهند. برای این کار ضروری است صندوقهای بیمه‌ای از نظر اقتصادی و تامین سرانه به حد چابکی مالی برسند تا بتوانند با توزیع خطرها و ریسک‌های مترتبه امکان مدیریت هوشمندانه را برای حل مشکلات بیماران ایفا کنند. در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت سازمانهای بیمه‌گر پایه و تکمیلی نقش نیابتی خود را ایفا کنند.

زالی افزود: از طرفی لازم است که برای بیمه های تکمیلی سهم بیشتری به منظور پوشش خدمات سرپایی تعریف شود و در زمینه مشارکت عادلانه مردم در بحث تامین هزینه‌ های سلامت که به عنوان یک شاخص جهانی است، توجه بیشتری شود. در همین زمینه لازم است که بحث سرانه درمان در کشور بازنگری شود.