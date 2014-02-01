ابوالفضل فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نوع انتصابات روسای واحدها و مراکز در دانشگاه پیام نور، گفت: در صورتیکه نیاز به تغییر در مجموعه دانشگاه و استانهای دانشگاه پیام نور احساس شود، این تغییر لزوماً از درون دانشگاه صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در شرایطی که دانشگاه پیام نور در هراستان بیش از 30 هزار دانشجوی شاغل به تحصیل دارد و در هر استان هم به طور متوسط حدود 70 هیأت علمی استادیار و بالاتر داریم، انتصابات از مجموعه اعضای هیأت علمی انجام می شود.

رئیس دانشگاه پیام نور، تاکید کرد که انتصابات در این دانشگاه پنهانی انجام نمی شود و بر اساس شایسته سالاری و حسن خلق همچنین اهتمام نیروهای داخل صورت می گیرد.