تکریم شهدا راهی برای انتقال فرهنگ ایثار به نسل های آینده است

به گارش خبرگزاری مهر، شاپور پولادی در نشست کارگرو ه ساماندهی گلزار شهدا در صالح آباد اظهار داشت: انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به خانواده ها و جامعه پیام روشن شهداست که باید سرلوحه زندگی مردم و مسئولان قرار گیرد.

وی افزود :ما هر چه داریم از برکت خون شهداء و مجاهدت ایثارگران داریم که مسئولان باید برای پاسداشت، نکوداشت و خونی که توسط شهدا تقدیم انقلاب اسلامی شده، تلاش کنند.

معاون عمرانی استاندار ایلام با بیان اینکه شهداء و ایثارگران دارای فرهنگ غنی ، معنوی ، علمی و توام با شناخت و آگاهی بودند، ابراز داشت:شهداء علاوه بر شناخت معرفتی و آشنایی با اهداف حسینی در جبهه‌ها در جها علمی نیز سرآمد بودند.

وی بیان داشت: استان ایلام سمبل مقاومت ، ایثار و شهادت است بطوریکه هم سخت کوشی و مجاهدت های مردمانش قابل تقدیراست و هم تقدیم نوجوان ترین شهید (شهید علی جرایه 12 ساله)به انقلاب و اسلام و تقدیم شهید هسته ای(شهید داریوش رضایی نژاد) برای بقاء حیات علمی کشور باعث افتخار است.

پولادی با تجلیل از شهید جرایه نوجوان ترین شهید دوران دفاع مقدس، افزود: این شهید والامقام، با وجود سن کم بزرگترین افتخار و حماسه ملی را در کشور ایجاد کرد که در حافظه تاریخی انقلاب اسلامی جاودانه شده است.

وی با تجلیل از مقام شهید رضایی نژاد شهید راه علم، به نقش شهدا در استقلال و آزادی ایران اسلامی اشاره و تاکید کرد: شهادت و فرهنگ ایثار گری، یکی از نعمت های بزرگ خداوند است که به بندگان خوب خود ارزانی داشته که هیچگاه تسلیم ذلت و خواری نشوند.

توسعه فضای شهری نیازمند بازنگری و تعریف مفاهیم جدید است



شاپور پولادی معاون عمرانی استانداری ایلام در نشست شورای ترافیک استان اظهار داشت: در تعاریف جدید توسعه فضای شهری هم باید بُعدي تجويزي كه هنر و معماري متوجه آن است و هم بُعدي توصيفي بيان ماهيت دقيق فضاكه مورد توجه فلسفه، رياضيات و فيزيك است مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: برنامه ‌ریزی برای اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک در سطح استان باید در دستور کار قرار گیرد.

پولادی با بیان اینکه نگاهمان به مسایل استان باید جامع و کامل باشد، ابراز داشت: درجانمایی کاربری های شهری، استفاده از نظرات کارشناسی و نگاه علمی با رعایت همه مسایل فنی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: نباید تعجیل در کار و تسریع در خدمات رسانی خللی به کیفیت اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی گردد، ضروریست تا مسائل فنی و کارشناسی شده مورد توجه قرار گیرد.

معاون عمرانی با تاکید بر استفاده از ظرفیت و پتانسیل دانشگاهها در توسعه فضای شهری والگوهای معماری اسلامی، تصریح کرد:نباید اجازه داد ظرفیت دانشگاهها در استان بلا استفاده بماند بلکه دستگاههای دولتی باید تلاش نمایند تا از ظرفیت و توان جامعه دانشگاهی استان در راستای توسعه شهرها بهره گیرند.

وی گفت: تدوین خط مشی و سیاستهای جامع و هماهنگ استانی ترافیک درون شهری بر اساس ‌اهداف و سیاستهای ملی‌، منطقه‌ای و مصوبات شورای عالی‌ ترافیک با همکاری دانشگاهها و دستگاههای دولتی اجرایی شود.

بررسی 31 پرونده در کمیسیون ماده 5 استان

معاون عمرانی استاندار از بررسی 31 پرونده در نشست کمیسیون ماده 5 استان خبر داد.

شاپور پولادی اظهار داشت: ما به دنبال تصویب طرح هایی هستیم که متناسب با شهر والگو گیری از فضاهای توسعه شهری و معیارهای اسلامی شهروندان باشد .



وی افزود:اولویت اول در اجرای طرح های عمران شهری رعایت قانون و مسائل فرهنگی و اجتماعی در کل جامعه است.

معاون امور عمرانی استانداری ایلام ابراز داشت: شهر متعلق به همه ی مردم است و باید با کار کارشناسی نسبت به تصویب مصوبات در کمیسیون ماده 5 اقدامات لازم صورت گیرد.

وی با تاکید بر عدم تبعیض و رعایت انصاف در تصویب طرح های کمیسیون ماده 5 گفت: باید برای تصویب طرح ها وحدت رویه به وجود آید و اگر پرونده ای تصویب می شود پرونده های مشابه آن نیز به همان صورت اقدام شود.

پولادی با بیان اینکه مصالح شهری باید بر منفعت فردی ترجیح داده شود، ابراز داشت: اجرایی شدن پروژه ها باید مطابق طرحهای تفضیلی و به دور از شکل گیری های غیر قانونی، مدیریت شود.

وی افزود: روش هاي مديريت شهري، چيدمان مبلمان شهري و ساير امور مرتبط بايد از سوي مسئولين ذيربط براي مردم و افكار عمومي بازگو شود تا مردم در جريان روند امور در اين زمينه نيز قرار گيرند.