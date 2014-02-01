به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی محمدرضا باهنر ضمن گرامیداشت آغاز ایام الله دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی گفت: پس از ده ها سال که دنیا بین دو قدرت استکباری جهان یعنی اردوگاه های شرق مارکسیست و غرب لیبرال دموکرات گرفتار شده بود و میلیون ها انسان بی گناه که فقط به خاطر آزادی خواهی و عدالت طلبی به خاک و خون کشیده شده بودند در کشوری که هزاران سال زیر یوغ شاهنشاهان دست و پا می زد به رهبری یکی از سلاله پاک حضرت زهرا(س) انقلابی رخ داد که به تعبیر تحلیلگران استکباری زلزله ای بود تا بسیاری از ساختارهای جهان سلطه را به هم ریزد و دگرگونی عظیمی در تاریخ معاصر به وجود آورد.

وی افزود: زلزله ای که پس از 35 سال همچنان به پیش می رود و اسلام خواهی مردم کابوس وحشتناکی برای مستکبران به وجود آورده است.

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سرزمین کهن و با فرهنگ ایران در آستانه تحولی بزرگ قرار گرفت و در این چند دهه علیرغم تمامی هجمه های نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زورگویی های بی حد و حصر استکبار راه ترقی در سیاست، فرهنگ، اقتصاد و رفاه را در پیش گرفت و الهام بخش ملت های مستضعف جهان شد، قرن را به قرن پیروزی مستضعفین به مستبکران تبدیل نمود و به حول و قوه الهی به یکی از مقتدرترین ملت ها و نظام های دنیا تبدیل شد.

باهنر گفت: گوهر گرانبهای مردمسالاری دینی را به تاریخ معاصر و نسل های آینده عرضه نمود و به قله های رفیع علم و فناوری و اقتصاد دست یافت و این مسیر انشاء الله با ظهور قطب عالم امکان حضرت بقیه الله امام زمان(عج) ادامه خواهد یافت.

وی افزود: امروز ایران اسلامی در جبهه های مختلف درگیر یک جنگ تمام عیار، دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی است که رمز موفقیت خود را در اسلام، ساختارهای تولید، الگوسازی اقتصاد مقاومتی و پافشاری بر ارزش های به جا مانده از امام راحل و شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی می داند.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: مجلس شورای اسلامی خود را موظف می داند که از دولت یازدهم در رسیدن به این اهداف متعالی به شرط اعتدال، خردگرایی، عمل فراجناحی، شجاعت در تصمیم و اقدام به موقع حمایت کند و دولت را از اقدامات شتابزده، گرایشات تند سیاسی و میدان دادن به رادیکال های ساختارشکن و کسانی که مجدداً خواب های آشفته فتنه گری و هنجارشکنی را می بینند برحذر دارد.